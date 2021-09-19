الأهلى يسعى لافتتاح تتويجاته المحلية فى 2021.. والطلائع يحلم بالبطولة الأولى

عندما تشير عقارب الساعة إلى السابعة مساء الثلاثاء، سيكون مشجعو الكرة المصرية على موعد مع لقاء الأهلى ضد طلائع الجيش، فى مباراة السوبر المحلى، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة تحكيمية للدولى الجزائرى مصطفى غربال. الأهلى يدخل المباراة باحثًا عن تحقيق لقبه المحلى الأول فى ٢٠٢١، بعد خسارة الدورى لحساب غريمه التقليدى الزمالك، وعدم اكتمال بطولة الكأس.

بينما يتطلع طلائع الجيش لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، وتحقيق فوزه الأول على الأهلى، وحصد أول بطولة للفريق العسكرى، الذى صعد لدورى الأضواء والشهرة موسم ٢٠٠٤/٢٠٠٥.

الأهلى موسيمانى يجهز الوجوة الجديدة وبيبو: «الفوز خير تعويض عن الدورى»

يؤدى فريق الكرة بنادى الأهلى تدريبه الأخير لمباراة السوبر أمام طلائع الجيش، على استاد برج العرب فى الإسكندرية، اليوم، وسط تركيز من بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، على تجهيز الصفقات الجديدة للمواجهة المنتظرة. وكشفت تدريبات الفريق، خلال معسكره المغلق فى الإسكندرية، عن ملامح التشكيل المتوقع للمباراة، الذى سيشهد الاعتماد على الصفقات الجديدة، وتحديدًا الموزمبيقى لويس ميكيسونى، الذى تألق فى التدريبات الجماعية الأخيرة، وحسام حسن، الذى ينافس محمد شريف على قيادة هجوم «المارد الأحمر»، كما يظل الثلاثى كريم فؤاد وأحمد عبدالقادر وعمار حمدى من الأوراق الرابحة، المنتظر الاعتماد عليها فى اللقاء، بينما يغيب الجنوب إفريقى بيرسى تاو للإصابة.

عقد «موسيمانى» جلسة مع اللاعبين، شدد خلالها على أن مباراة طلائع الجيش من المواجهات الصعبة، أمام منافس عنيد غيَّر جلده بضم صفقات جديدة تحاول إثبات ذاتها أمام بطل إفريقيا، معتبرًا أن السوبر المحلى بداية مصالحة جماهير الأهلى وتعويضها عن خسارة بطولة الدورى، قبل انطلاق الموسم الجديد. وعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى المشرف على فريق الكرة، خلال زيارته لمعسكر الإسكندرية، جلسة مع اللاعبين، شدد خلالها على أن مباراة طلائع الجيش بطولة خاصة لا بد من الفوز بها، حتى تكون ضربة بداية قوية للموسم الجديد، وتعويض الجمهور عن خسارة الدورى من خلالها.

وحذر «بيبو» من أن الجماهير لن ترضى سوى بالحصول على كل البطولات المحلية والقارية التى يشارك فيها الفريق، وهو أمر يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والقتال فى الملعب، مطالبًا اللاعبين بتنفيذ التعليمات الفنية، واللعب بالروح العالية التى يتمتع بها أى لاعب يرتدى الفانلة الحمراء، خاصة أن مجلس الإدارة حقق كل طلبات الجهاز الفنى، وينتظر تحقيق أول بطولة محلية فى الموسم الجديد.

وأظهرت الأشعة التى خضع لها محمود متولى، مدافع الفريق، إصابته برشح فى الركبة، ليغيب بذلك عن مواجهتى طلائع الجيش فى السوبر، وإنبى فى دور الـ١٦ لكأس مصر، وهو ما اعتبره مصدر طبى فى الأهلى أمرًا طبيعيًا، بعد عودته من إصابة الرباط الصليبى والتحميل على الركبة خلال فترة تجهيزه.

وكشف المصدر عن أن «متولى» سيكون جاهزًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب مواجهتى طلائع الجيش وإنبى، فى ظل تعرضه لرشح فى الركبة، وهو ما يحتاج إلى تأهيل وتقوية عضلات الركبة والأربطة فى «الجيم»، ومنحه راحة للتخلص من هذا الرشح، الذى يحتاج عدم استعجال فى العودة إلى التدريبات الجماعية.

طلائع الجيش بسيونى يراهن على الـ«11 صفقة» ويحفز اللاعبين لتقديم أداء قوى

يختتم فريق الكرة بنادى طلائع الجيش تدريباته، غدا، استعدادًا لمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى، التى يتطلع لتحقيق الانتصار بها من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد، هما تحقيق فوزه الأول على الأهلى، وحصد أول بطولة للفريق العسكرى فى تاريخه.

وحرص عبدالحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، خلال الأيام الماضية، على محاولة إيجاد الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، وعقد عدة جلسات مع لاعبيه، لتحفيزهم على تقديم أداء قوى، وشرح نقاط القوة والضعف فى صفوف الأهلى.

تأتى محاولات «بسيونى» فى ظل العدد الكبير من اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق، وعلى رأسهم عمرو جمال وأحمد علاء، وتدعيم الصفوف بـ١١ لاعبًا جديدًا فى المقابل، هم: أحمد عيد من الزمالك، وميدو جابر من سيراميكا كليوباترا، والكونغولى كاسادى كاسينجو ومحمد جابر من المصرى، ومحمد الصباحى ومحمد أنور من الاتحاد السكندرى.

وضمت القائمة أيضًا: عبدالرحمن أسامة «شيكا» من الإنتاج الحربى، والتونسى محمد على الجوينى من الصفاقسى، وكريم سمير، لاعب بوردو الفرنسى السابق، ورامز مدحت من وادى دجلة، وأحمد عفيفى من الإنتاج الحربى.

الحكم غربال.. «وش السعد» على أبناء الجزيرة وحكم «القاضية ممكن»

أسند اتحاد الكرة مهمة القيادة التحكيمية لمباراة السوبر بين الأهلى وطلائع الجيش للحكم الدولى الجزائرى مصطفى غربال، الذى يعرفه الأهلى وجماهيره جيدًا، بعدما ارتبطا معه بأفضل الذكريات، وعلى رأسها تحكيمه نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الزمالك، فى العام قبل الماضى.

وأدار «غربال» مواجهة القرن بين الأهلى والزمالك، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا ٢٠١٩ /٢٠٢٠، على ملعب استاد القاهرة، وقدم حينها مباراة رائعة أشاد بها الجميع، ولم يشهر أى بطاقات سوى فى الدقيقة الأخيرة، حين تلقى لاعبو الأهلى ٤ إنذارات، قبل أن يتوجوا بلقبهم التاسع فى دورى أبطال إفريقيا.

وبصفة عامة، أدار «غربال» ٤ مواجهات للنادى الأهلى، منها ٣ فى دورى أبطال إفريقيا، إلى جانب السوبر الإفريقى أمام نهضة بركان المغربى، فى مايو الماضى. وعرف الأهلى الفوز فى هذه المباريات جميعًا، فلم يخسر أو يتعادل مطلقًا فى وجوده.

ويشتهر الحكم الجزائرى بقوة الشخصية وعدم اندفاعه فى قراراته، خاصةً البطاقات، ولم يشهر أى بطاقة حمراء فى أى مواجهة أدارها للنادى الأهلى، وهو حكم دولى منذ ٢٠١٤، وسيصبح ثانى حكم عربى يدير مواجهات السوبر المصرى، بعد الإماراتى عمار على، الذى أدار سوبر ٢٠١٨ بين الأهلى ونظيره المصرى البورسعيدى، وحينها فاز الأهلى بهدف المغربى وليد أزارو.

التاريخ «الأحمر» يسيطر على مواجهات الفريقين بـ٦٣ هدفًا و25 انتصارًا دون أى هزيمة فى ٣١ مباراة

يلتقى الأهلى طلائع الجيش فى السوبر المحلى لأول مرة، فلم يسبق لفريق «قلعة الجزيرة» أن التقى الفريق العسكرى فى مباراة السوبر من قبل، رغم لقاءاتهما المتعددة فى الدورى والكأس، بإجمالى ٣١ مباراة على مدار تاريخهما.

يشارك الأهلى فى مباراة السوبر بصفته بطلًا لمسابقة الدورى ٢٠١٩/٢٠٢٠، بينما يشارك طلائع الجيش بصفته وصيفًا لبطولة كأس مصر، التى يحمل لقبها الأهلى، بعد فوزه على المنافس ذاته فى المباراة النهائية بركلات الترجيح. وقبل مباراة الغد بين الأهلى والطلائع فى السوبر، التقى «المارد الأحمر» الفريق العسكرى ٣١ مباراة، على مدار تاريخهما، منها ٢٩ مواجهة فى الدورى العام، و٢ فى كأس مصر، وخلالها حقق الأهلى الفوز فى ٢٥ مباراة، بينما خيم التعادل على نتائج مباريات الفريقين فى ٦ لقاءات، ولم ينجح الطلائع فى تحقيق أى فوز على الأهلى.

وواجه الأهلى طلائع الجيش، لأول مرة، فى موسم ٢٠٠٤/ ٢٠٠٥، وكان بطل هذه المباراة محمد بركات، الذى نجح فى تسجيل هدف فوز الأهلى، بينما كان أكبر فوز بأربعة أهداف نظيفة لـ«المارد الأحمر»، خلال مباراتين فى موسمى ٢٠٠٦/٢٠٠٧ و٢٠١٤/٢٠١٥.

وسجل الأهلى ٦٣ هدفًا فى شباك طلائع الجيش، بينما زار لاعبو طلائع الجيش شباك الأهلى ١٥ مرة، ويعد محمد أبوتريكة، نجم الأهلى السابق، هو الهداف التاريخى لمباريات الفريقين، بإحرازه ٨ أهداف، يليه عماد متعب بـ٧ أهداف، وعبدالله السعيد بـ٥ أهداف، فيما سجل محمد بركات والأنجولى فلافيو ٣.