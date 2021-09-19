وفد مجلس الشيوخ المشارك في مراقبة الانتخابات بموسكو يزور نظيره الروسي

توجه وفد مجلس الشيوخ المصري، المشارك في الرقابة على الانتخابات البرلمانية الروسية "الدوما"، اليوم الأحد، إلى مقر اللجنة العليا الروسية المشرفة على الانتخابات- هيئة مستقلة لضمان نزاهة الانتخابات تراقب بدقة وتبلغ الجهات المختصة حال وجود أي خلل أو اشتباه في تزوير أو خلافه-.

التقى الوفد بأعضاء اللجنة العليا في إطار دوره في المراقبة على الانتخابات.

وكان الوفد قد توجه إلى المركز الرئيسي لفرز الأصوات وإعلان النتائج والإحصاءات ومقره أرض المعارض بوسط العاصمة موسكو.

يذكر أن وفد مجلس الشيوخ المصري ضم النائبة نيفين جورج الأنطون، عضو لجنة الصحة، والنائب شريف الجابري، عضو لجنة الشباب والرياضة، والنائب محمود القط عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

جدير بالذكر أن الانتخابات البرلمانية الروسية، تجري حالياً لأول مرة إلكترونيا بجانب الطريقة التقليدية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وتمتد الانتخابات لأول مرة في تاريخها لمدة ٣ أيام وليس ليومين كالمعتاد، وذلك للتسهيل على الناخبين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم للوصول إلى اماكن الانتخاب.