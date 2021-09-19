أفراح المصريين.. أستاذة علوم سياسية تجيب عن السؤال الأخطر: ماذا جرى لاحتفالات الزواج؟

ليس من السهل أن نمسك « بترمومتر» لقياس التغيرات التى طرأت على المصريين، وإن كان من الضرورى توثيق ما يحدث، التفاصيل الصغيرة التى تلتقطها عيون الباحثين قد تكون مؤشرات وترمومترًا جيدًا للقياس، ولأن الثقافة لغة خاصة تحمل الكثير من المعانى والملامح الدالة على أصحابها، كانت ثقافة الأفراح والأحزان بابًا للقياس. صورة قديمة لعروسين، قد تزين غرفتك الآن، معلقة على الجدار لوالدين أو جدين، لا تمر دائمًا تلك الصور مرور الكرام، فقد ينتبه البعض إلى تفاصيل الصورة، وما تنم عنه من ملامح لهذا الوقت، قد تكون الصورة التقطت داخل استديو للتصوير، أو داخل إحدى الشقق، حيث كان من المعتاد أن تتم مراسم الزفاف فى هدوء، أو حتى على سلم المنزل، بخلاف شكل الفستان، وفى الأغلب مئات الصور الموثقة تحمل قصات فساتين مختلفة ومميزة، ولا يشبه بعضها البعض، تمت حياكتها لدى خياطة قريبة، لا يختلف كثيرًا المشهد السابق عن المشاهد التى سجلتها السينما المصرية عن أفراح المصريين فى الماضى. د. جلال أمين فى الطبعة الأولى من كتابه «ماذا حدث للمصريين؟» خصص عدة صفحات بعنوان: «أفراح الأنجال» عام ١٩٩٧؛ ليُذكرنا بحفلات الزفاف فى الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، حين كانت الأفراح تعقد فى بيوت أصحابها، وإذا ضاق البيت عن استقبال المدعوين «يقام سرادق فى الحديقة أو فوق سطح المنزل ليسمح باستقبال أى عدد من الناس». ويشير د. جلال أمين إلى أنه لم يحضر حفل زفاف واحد- فى الأربعينيات أو الخمسينيات أو الستينيات- فى فندق من الفنادق، بل إنه لم تكن هذه الفنادق تلعب أى دور فى حياتنا، فالسياحة لم تكن ذات شأن، ولم يكن ليخطر ببال أحد أن يزوج ابنه أو ابنته إلا فى بيته، ولم يكن يتصور أى «فرح حقيقى» إلا فى بيته؛ ليشهد الجيران جميعًا ما يجرى فى البيت السعيد، وتُسمع «الزغاريد» فى الشارع كله. وشيئًا فشيئًا، فى أواخر السبعينيات، بدأت الطبقات الميسورة تعقد أفراحها فى الفنادق الكبرى، وإذا بطبيعة حفلات الزفاف تتغير كما تغيرت ملامح الأحزان هى الأخرى، وتحول النعى فى الجريدة الى استعراض لنوعية الجامعات والمدارس الدولية والأجنبية ودرجات الوظيفة التى مرت على المتوفى هو وأهله من بعيد أو قريب.

تلغى أشياء وتستحدث أشياء، الآن، تحل محل مراسم الأفراح الكثير من الإجراءات التى حددتها الفنادق، ثم تدريجيًا فى الألفية الثالثة تقوم شركات متخصصة بتحديد جميع التفاصيل. وفى هذا السياق، اختفت الزغاريد، لا تكاد تُسمع فى حفلات الفنادق، تعد فى منظور الطبقات الميسورة عادةً تلتصق بالطبقات الدنيا، واختفى «الشربات» التقليدى، الذى يتم تقديمه، وحل محله عصير فاكهة، واختفى «الملبس» الذى يرتبط بالأفراح، واختفى الأطفال لتجنب إفساد «نظام الأفراح» واختفت شخصية «الخياطة» وبدأ التفاخر بالفساتين المستوردة خاصة الماركات العالمية. اختارت د. أمانى قنديل أستاذ العلوم السياسية كل تلك التفاصيل لتوثق بها تغييرات جذرية فى المجتمع المصرى تنم عن الكثير، من خلال كتاب « تأملات فى ثقافة الأفراح والأحزان فى مصر» الصادر فى يوليو الماضى، وهى الدراسة التى أكدت د. أمانى قنديل «للدستور» أنها بداية لسلسلة دراسات تقوم بها الآن تجيب بها عن سؤال «ماذا حدث للمصريين»؟

السفه فى الإنفاق بدأ فى آخر عقدين.. والغنى المفاجئ لبعض الطبقات أبرز أسبابه

قالت الدكتورة أمانى قنديل، إن نوعية التعليم لم تكن عاملًا مؤثرًا فى سلوكيات الناس قديمًا، بينما كان الاهتمام بالمظاهر سمة عامة، سواء لمن هم فى قمة المجتمع أو فى قاعه، وقد سبق وأن رصدت ذلك فى دراسة ميدانية عن ختان الإناث عام ٢٠٠٢، حيث لم يكن هناك فارق بين الأم الأميّة وابنتها المتعلمة فى الإقدام على الختان على سبيل المثال، وهو نفس الأمر بالنسبة للنظرة إلى الأحزان والأفراح.

وقالت إن المظهرية الاجتماعية والفخر بالأنساب والمواقع فى الأفراح والأحزان، أمور تشكلت بوضوح فى العقدين الأخيرين نتاج الظروف الاقتصادية والحراك الاجتماعى والصعود المفاجئ لبعض الطبقات إلى القمة، مما أدى إلى حدوث تفاخر وهمى ومنافسة بين البعض داخل تلك الفئات.

وكتاب «ثقافة الأفراح والأحزان فى مصر» المكون من ٤ فصول، يبدأ بالتأكيد على أهمية رصد تلك الثقافة فى مصر لعدة أسباب، أبرزها أن «الثقافة حركية وليست سكونية»، فهى تشير إلى تغيرات طرأت على قيم الأفراد والجماعات، أثرت على السلوك؛ أى على الفعل الاجتماعى، كما تشير أيضًا إلى تنوع البيئة الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالنسق الاجتماعى والقيمى، والذى يحرك الإنسان بأشكالٍ مختلفةٍ للاحتفاء بالأفراح والأحزان.

واعتبرت الدكتورة أمانى أن دراستها توثق تغيرات مهمة فى العلاقات الاجتماعية، كما تكشف عن ارتفاع وزن بعض القيم المادية وانخفاض أو تراجع أخرى، كما تفتح لنا الباب لمعرفة التداخلات والعلاقات مع ثقافات أخرى فرعية، منها ثقافة الفقر والمهمشين، والرفاهية فى المقابل، والثقافة الاستهلاكية وثقافة الفنون والآداب، وأغانى المهرجانات، والفوضى والصخب، والفساد، وأيضًا إهدار الملايين فى أفراح الطبقات العليا، وثقافة المسئولية الاجتماعية واحترام القانون وغيرها، وجميعها يستحق دراسة على حدة إذا كنا نريد بناء مجتمع سليم.

كما أكدت الدراسة بعض الدلالات الواضحة، ومنها تفسير ازدياد عدد الغارمين والغارمات من الفقراء والمهمشين فى السجون المصرية؛ نتيجة إقامة الأفراح بشكل غير مسبوق ورصد تفاصيل شراء مستلزمات العروس وأعباء التقاليد الجديدة التى تثقل عبء الأسر.

وتمنحنا أمانى قنديل، من خلال دراستها، بعضًا من الإجابات التى تدور فى أذهان الجميع حول العلاقة بين الفعل الاجتماعى والثقافة، وتقدم لنا أمثلة بمفارقات عدة، منها ادعاء التدين والاقتراض بالربا فى مناطق شعبية لتوفير مستلزمات الفرح.

وتؤكد الدراسة أن ثمة تغيراتٍ كثيرة قد لحقت بالبناء الثقافى والقيمى فى المجتمع المصرى، وأضحى الحديث عن ثقافة الأفراح- بما يُكشف عنه من ممارسات وسلوكيات غير مألوفة فى المجتمع- هو انعكاس لقيم ومعتقدات وآراء واتجاهات مختلفة ومتعددة فى مصر، تعود أهميتها إلى تغيرات كثيرة بدأت تدريجيًا منذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين، وما صاحَبها من حراك اجتماعى؛ وكذلك فساد، قد أثر بعمق فى احتفالات الزواج، أو فى ممارسات الأفراح، كما أنها مظاهر تعكس إلى حد كبير «السَّفَه» فى الإنفاق وهدر الموارد، وغياب العقلانية والرشادة، خاصة الفئات العليا والدنيا.

التكنولوجيا وانتشار نزعة الزهو عامل رئيسى لمظاهر الترف فى الحفلات

اعتبرت الدكتورة أمانى أن التغيرات الحقيقية فى مظاهر الأفراح، بدأت فى عقد الثمانينيات، حين تصاعدت ظاهرة ارتداء الحجاب واتخاذ المظهر الاسلامى، وفى الوقت نفسه، تصاعد التيار الدينى المتأسلم.

وقال إنه فى فرح ابنة أحد رجال الأعمال، من الإخوان، كان الحضور ينقسمون إلى فريقين، قسم يرتدى النساء فيه الحجاب، والآخر يضم فتيات وشابات بملابس عارية وكاشفة، ما يدل على التناقض الواضح بين المظهر والجوهر، أو واقع الممارسات، وهو تناقض يشير إلى عدم الاتساق بين القيم والفعل الاجتماعى.

وأضافت أنه فى الألفية الثالثة التى عرفت أفراح الفئات الميسورة فى مصر، انتشرت ظواهر جديدة، فرضتها تطورات تكنولوجيا الاتصال التى عولت عليها الكاتبة، وأكدت أنها أثرت بشكل كبير فى المصريين، وأن الإنترنت أصبح يسيطر على الجزء الأكبر من حياة الناس، وصار عدد أجهزة الموبايل فى مصر ٩٧ مليون موبايل، ووصل عدد المشتركين فى الإنترنت إلى ٥٢ مليون شخص، إلى جانب نحو ٤٣ مليون مشترك فى وسائل التواصل الاجتماعى. ورسمت الدراسة خريطة الأفراح بين فئات ثلاث «الميسورة، والدنيا، والوسطى»، وبدأت تظهر «موضة» التعاقد مع مخرج متخصص للأفراح وإجراء «بروفة» أو اختبار للتدريب على الفرح، وتصوير فيديو كامل بالصوت والصورة، وعرض فيلم خاص فى بداية الفرح عن تاريخ العروس والعريس، وأصبحت أفراح الفئات الميسورة تقام على الشواطئ، بل يتحمل أهل العريس تكاليف السفر من طيران وإقامة.

وضربت مثالًا بأحد رجال الأعمال، عقد منذ عامين حفل زواج ابنه فى قرية ساحلية لمدة خمس ليالٍ، وبدأ بزفاف تقليدى فى أحد الفنادق، ثم احتفال آخر فى رحلة يخت فى البحر، ثم فرح ثالث على رمال الشاطئ، ثم سهرة كبرى للعشاء بحضور كبار الفنانين.

وكانت مظاهر الاحتفال هذه تفوق الخيال والتصور، واتجه البعض من ميسورى الحال، فى هذه الفئات العليا، إلى عقد حفل الزفاف ظهرًا، وصار يتم تنظيم مثل هذه الحفلات نهارًا فى حدائق خاصة مستأجرة، ويستمر الحدث حتى منتصف الليل، مع أطعمة ومشروبات من كل أنحاء العالم «صينى، وإيطالى، وفرنسى، ومصرى، وعربى».

وتلك الأفراح من منظور الدراسة تؤكد علو قيمة الزهو والتفاخر والفخر داخل المجتمع المصرى أيًا كانت الطبقة الاجتماعية التى ينتمى إليها الشخص، كما تؤكد أن الدراما التليفزيونية أيضًا لها دور، حين تركز على حياة الفئات العليا فى «الكمبوند» وحياة الأثرياء؛ وكذلك على الفئات الدنيا محدودة الدخل.

المبالغة فى جهاز العروس وانتشار «التقسيط» لدفع التكاليف تسبب فى مآسى «الغارمات»

كشفت الدراسة عن علاقة تفاعلية بين مختلف الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وأحيانًا السياسية، التى يعيش فيها وفى سياقها المصريون، وتعتبر الممارسة أو الفعل الاجتماعى «خليطًا غير متوازن»، كما أن هناك ارتباطًا قويًا بين الثقافة بمفهومها الواسع وما تتضمنه من قيم ومعتقدات وآراء، ومن معرفة وتعليم وتربية، وبين ما تعكسه ثقافة الأفراح، حتى بما تتضمنه من تضارب فى القيم، وتناقض بين الممارسات والدخل.

ويظهر ذلك فى الجزئية التى تتحدث فيها الكاتبة عن الطبقة الدنيا والمتوسطة وتفاصيل الأفراح داخلها، حيث أشارت إلى ازدياد أعباء «جهاز العروسة»- بعيدًا عن فكرة «السّتْر»- لتضم أعدادًا غير مسبوقة من ملاءات الفراش، وأعدادًا من ملابس النوم وأغطية الفراش وغير ذلك، وأصبح ما هو معروف باسم «النيش» أهم ما تضمه قائمة العروس، ولا يهم ما تحتفظ به فى داخله من تحف أو أطباق أو أدوات طعام، لكن المهم أن «النيش» مُتطلّب أساسى لكل من يستعد للزواج.

وقالت الدراسة إنه محاكاة للفئات العليا والميسورة، أُضيف إلى ذلك مؤخرًا ظاهرة تجهيز حجرة الأطفال، وتستشهد الكاتبة بمقابلة لها مع بعض من ينتمى للفئات الدنيا، حيث ذكرت العروس أنها أجّلت فرحها عدة مرات بسبب عدم استكمال مستلزماتها، وأن عريسها ينتظر «الفرَج» لكى يتمكن من إعداد غرفة الأطفال.

كما تشير الكاتبة إلى عناصر مادية جديدة دخلت قائمة العروس لديهم، مثل الميكروويف، وغسالة كهربائية صغيرة، إلى جانب شبْكة العروس بعدد جرامات ذهب محددة، وقد يشترى بعض الأسر كل تلك الأشياء بطريقة الأقساط التى تزيد عما يدفعه أهل العروس فى حالة السداد «الكاش»، وقد يؤدى بالبعض إلى السجن لتوقيعه على كمبيالات، لتنتشر ظاهرة الغارمات والغارمين.

وأصبح أمام الطبقات الدنيا الآن ٣ احتفالات للزواج، الأولى زفة جهاز العروس بالسيارات نصف النقل وإطلاق الزغاريد وتوزيع المشروبات على المشاركين، والثانية ليلة «الحنة»، وهى احتفال داخل المنزل مع الأصدقاء والجيران، وهذه العادة الشعبية يبدو أنها أعجبت الطبقة العليا من الميسورين فاتجهوا إلى تقليدها مع دفع آلاف الجنيهات لتتميز عن أفراح الفقراء، والثالثة هى الزفاف أو ليلة الدخلة.

وبيّنت الإحصائيات ارتفاع عدد حالات الزواج عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، رغم الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وكذلك ارتفاع عدد حالات الطلاق «حالتان فى كل ثانية»، وإذا ركزنا على الفئات العليا نرى أن حدوث الطلاق داخلها يتم ببساطة شديدة، وأحيانًا بعد عدة أشهر من الزواج، رغم الإنفاق، بالملايين، على أفراح الأبناء.

يعنى ذلك أن قيمة الارتباط بالزواج، وتحمل مسئولياته، قد اتجهت إلى الانخفاض إلى حدٍ كبير فى الأسرة المصرية، سواء فى مرحلة ما قبل الزواج، وفهم كل طرف الآخر وتقديره له، أو بعد الزواج من تحمل للمسئوليات الجديدة، وهو ما يعود إلى أسلوب التربية والتنشئة الاجتماعية، والمبالغة فى «التدليل».

المبالغة فى الجهاز تسببت فى مآسى «الغارمات»

كشفت الدراسة عن علاقة تفاعلية بين مختلف الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وأحيانًا السياسية، التى يعيش فيها وفى سياقها المصريون، وتعتبر الممارسة أو الفعل الاجتماعى «خليطًا غير متوازن»، كما أن هناك ارتباطًا قويًا بين الثقافة بمفهومها الواسع وما تتضمنه من قيم ومعتقدات وآراء، ومن معرفة وتعليم وتربية، وبين ما تعكسه ثقافة الأفراح، حتى بما تتضمنه من تضارب فى القيم، وتناقض بين الممارسات والدخل.

ويظهر ذلك فى الجزئية التى تتحدث فيها الكاتبة عن الطبقة الدنيا والمتوسطة وتفاصيل الأفراح داخلها، حيث أشارت إلى ازدياد أعباء «جهاز العروسة»- بعيدًا عن فكرة «السّتْر»- لتضم أعدادًا غير مسبوقة من ملاءات الفراش، وأعدادًا من ملابس النوم وأغطية الفراش وغير ذلك، وأصبح ما هو معروف باسم «النيش» أهم ما تضمه قائمة العروس، ولا يهم ما تحتفظ به فى داخله من تحف أو أطباق أو أدوات طعام، لكن المهم أن «النيش» مُتطلّب أساسى لكل من يستعد للزواج.

وقالت الدراسة إنه محاكاة للفئات العليا والميسورة، أُضيف إلى ذلك مؤخرًا ظاهرة تجهيز حجرة الأطفال، وتستشهد الكاتبة بمقابلة لها مع بعض من ينتمى للفئات الدنيا، حيث ذكرت العروس أنها أجّلت فرحها عدة مرات بسبب عدم استكمال مستلزماتها، وأن عريسها ينتظر «الفرَج» لكى يتمكن من إعداد غرفة الأطفال.

كما تشير الكاتبة إلى عناصر مادية جديدة دخلت قائمة العروس لديهم، مثل الميكروويف، وغسالة كهربائية صغيرة، إلى جانب شبْكة العروس بعدد جرامات ذهب محددة، وقد يشترى بعض الأسر كل تلك الأشياء بطريقة الأقساط التى تزيد عما يدفعه أهل العروس فى حالة السداد «الكاش»، وقد يؤدى بالبعض إلى السجن لتوقيعه على كمبيالات، لتنتشر ظاهرة الغارمات والغارمين.

وأصبح أمام الطبقات الدنيا الآن ٣ احتفالات للزواج، الأولى زفة جهاز العروس بالسيارات نصف النقل وإطلاق الزغاريد وتوزيع المشروبات على المشاركين، والثانية ليلة «الحنة»، وهى احتفال داخل المنزل مع الأصدقاء والجيران، وهذه العادة الشعبية يبدو أنها أعجبت الطبقة العليا من الميسورين فاتجهوا إلى تقليدها مع دفع آلاف الجنيهات لتتميز عن أفراح الفقراء، والثالثة هى الزفاف أو ليلة الدخلة.

الفئات الدنيا أكثر رشادة وعقلانية فى التجهيزات

لاحظت الكاتبة التأثير المحدود للتعليم فى صياغة الرؤية والاختيارات على سبيل المثال، مشيرة إلى أن الكثير من الفئات التى تهدر الملايين فى الأفراح، وتميل إلى المظهرية والتفاخر، تكون فى الغالب على درجةٍ عالية من التعليم، ويحرص أفرادها على إلحاق أبنائهم بالمدارس والجامعات الأجنبية/ الدولية فى مصر، ويُجيدون اللغات الأجنبية وهم منفتحون على العالم الخارجى تمامًا.

وقالت إن ذلك ليس بفضل تطورات تكنولوجيا الاتصال فقط، ولكن بالسفر والترحال، إذ يبدو أن التعليم الأجنبى للبعض قد أضحى هو الآخر أحد الرموز الطبقية ومصادر التفاخر والتباهى بالانتماء للطبقة العليا؛ ومن ثَم فإن المبدأ نفسه انسحب على حياتهم وأفراحهم وأحزانهم، وتضاءل حجم الرشادة والعقلانية، وتراجع الصدق.

وذكرت أن اختيار شريك الحياة أضحى يخضع لمعايير توافر الانتماء الأسرى العريق وكذلك البيئة الثقافية والاجتماعية وعوامل الثروة، ولا شك أن هذا البُعد قد أدى، وبسرعة، إلى هشاشة مؤسسة الزواج، ثم الطلاق، وهى مفارقة مهمة تتركها لنا السطور لفتح باب حول التصور السليم لمشروع الزواج من الأساس.

وأكدت الباحثة ظهور ملامح مختلفة للطبقة الدنيا فيما يرتبط بالأفراح والأحزان، قائلة إن لدى أغلب الفئات فى هذه الطبقة المعضلة هى توفير سكن للأبناء الذكور، وزواج الفتيات، ومن ثَم فإن احتفالاتها بزفاف أبنائها تصبح أكثر رشادة وعقلانية، وغالبًا لا يحدث هدر للموارد المحدودة، مثلما يحدث فى الفئات الميسورة، ويتم إعداد جهاز الأبناء، بنين وبنات، من مدخرات الآباء على مدار السنوات أو الاستعانة بقروض من بنوك.

وتحدثت عن الملامح الواضحة فى سلوك أبناء الطبقة المتوسطة، مثل الميل إلى عقد القران فى الجوامع، ثم الاكتفاء بدعوة عدد محدود من الأسر والأصدقاء فى المنزل أو فى مكان عام، وإذا تيسرت مشاركة الطرفين، أهل العروس والعريس، يكون الاحتفال بالعرس غالبًا فى أحد نوادى الشرطة أو القوات المسلحة، لأن تكلفتها محدودة بالمقارنة بأفراح الفنادق الكبرى. ورصدت أنه فى بعض الأحيان يتم الاستغناء عن مراسم الاحتفال، وتوفير المال المخصص إما لرحلة خاصة للعروسين بعد الزفاف أو تجهيز مسكن الزوجية، وهنا تتوافر مرونة ملحوظة لإتمام الزواج دون شروط تعوق الارتباط، حتى فى الحديث عن مهر العروس أو الشبكة، ويصبح توافر المسكن هو أهم ما ينبغى وجوده لإتمام الزواج. وخلصت الدراسة إلى نتائج توضح شكل التغيرات الكبيرة فى المجتمع المصرى على مدى العقود الثلاثة الماضية عبر بوابة الأفراح والأحزان فى مصر المبالغة فى الإنفاق وهدر موارد الأسرة، حتى وإن لجأت الأسر الفقيرة إلى الاقتراض وتحمل عواقبه. واختفى احتفال الأسرة بأبنائها فى إطارٍ من البساطة وفرحة الأهل والأصدقاء، مع الميل إلى المَظْهريَّة والافتخار، ومحاكاة الآخرين من نفس الفئة أو الأعلى منها، وتغير طبيعة الأفراح وكذلك الأحزان، لتنتقل من المنازل إلى الفنادق، وإلى دُور المناسبات.

ورصدت أيضًا الرغبة فى التميز، حتى وإن اختفت الرشادة والعقلانية؛ سواء من جانب الميسورين أم الفئات الفقيرة محدودة الدخل أيضًا، وهيمنة علاقات التملُّق والنفاق من جانبِ كثيرٍ من المشاركين فى مناسبات الأفراح والأحزان. وتحدثت عن الفخر بالمكانة الاجتماعية والانتماء الطبقى فى الطبقات الميسورة، ووضوح هذا التوجه فى الأفراح والأحزان،.