أزمات بالجملة.. نهاية مسلسل «شقة 6» تفتح أبواب الشكاوى بين صناعه

أثار مسلسل “شقة 6” ضجة كبيرة مع عرض آخر حلقاته وهى الحلقة 15 يوم الخميس الماضي، فسرعان ما انهالت سيل من الانتقادات من قبل الجمهور والمشاهدين لعدم اقتناعهم بالنهاية التي لا تليق بنجاح أولى حلقاته، والتي جذبت قاعدة جماهيرية كبيرة فخاب ظن المشاهدين حسبما علقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع كم الانتقادات التي انهالت من قبل الجمهور فوجئ الجميع بخروج مؤلفي العمل عن صمتهم ووجه اتهامًا لمخرج العمل محمود كامل بتغييره في مجرى أحداث السيناريو المتفق عليه، حتى أنها لم تكن النهاية التي كتبت بالسيناريو ما جعل نهاية العمل ضعيفة، لكن سرعان ما دافع المخرج عن نفسه متهما مؤلفي العمل بالتقصير قائلاً: “في ناس مدعيين أنهم كتبوا وهما مكتبوش ولا حاجة، هما عملوا فكرة وكانت النتيجة اللي مكتوبه وحشه جدا، وأنا استعنت بناس عشان تكتب فعلا وتعمل حاجه أحسن بكتير، وأنا بحفظ حق الناس كويس أوي، لأن بحب وبخاف ربنا وضميري أهم حاجه عندي، ولن أرد على ما قيل”.

أشار المخرج إلى أنه له رؤية فنية تجعله ينهي الأحداث بهذا الشكل ليترك الباب موارب لعمل جزء ثان، وهو ما قابله الجمهور بالرفض رافضين هذا المبرر خاصة أنهم يرون أن الأحداث عبثية ولم تكن واقعية وعميقة كما توقع معظمهم.

ولم يتوقف الأمر على هذا الحد، بل قامت إحدى مؤلفي العمل سعاد القاضي بالرد واتهام صناع العمل بعدم الاتفاق والاشتباك ما اضطرهم لوفاة إحدى شخصيات العمل الأساسية قائلة: “انا بخلي مسؤليتي عن العبث ده وعن النهاية العشوائية المشوهه .. بخلي مسؤليتي عن عمل مُخجل بكل معنى الكلمه.. وبمناسبة اني قررت التصريح .. فلازم تشوفوا معايا شوية كواليس .. زي ان صاحب مطعم يتكتب له دور ويتفتح خط درامي مالوش علاقه بالقصه عشان الأستاذ قائد العمل يروح ياكل ويقعد ببلاش هو واصحابه اللي بالمناسبه كلهم اشتغلوا واتعملهم ادوار مالهاش علاقه بالدراما”.

أضافت: “اشي دكتور صاحبه واشي بنت اخت مش عارفه مين وحماة مين واللي واخد بنتهم الكبيره كل دول طبعا لازم يشتغلوا والا يزعلوا فتعالوا نزعل المؤلفين دول شباب لسه بتبدء يعني الورق مالوش اصحاب .. اشي مش عارف مين عايز يطلع مصلحه يقول لأ الورق عايز يتظبط شويه والمؤلفين مش راضين فانا هجيب حد يعمل اللي رافضينه وتيجي تاخد فلوس وتشلع في الورق وتقسم مع الأستاذ.. اشي الاستاذه مش مرتاحه مع الزميله في الشغل فمن فضلكم موتوها بقى او خلوا دورها ينتهى لحد كده فنرفض فطب تمام مايجوش اللوكيشن تاني واحنا نصور اللي احنا عايزينه”.

وتوقع الجمهور بأن الفنانة فيدرا التي نفت نفي قاطع بأنه يوجد هناك خلاف بينها وبين روبي بطلة العمل، ويظل أمر “شقة 6” مجهولا لايعلم أحد مصير الجزء الثاني منه، وينتظر مؤلفو العمل أن يقوموا بحل هذه المشكلة بالقانون.