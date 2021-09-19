بكرة أحلى.. مسئولو «حياة كريمة» فى بني سويف: كل يوم مفاجأة سارة

تواصل فرق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عملها لتغيير وجه القرى وتحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات، وتسلط «الدستور» الضوء على مستجدات عمل المبادرة فى قرى مركز ببا جنوبى محافظة بنى سويف، التى تشهد تنفيذ ألف و١٣١ مشروعًا فى ١٢ قطاعًا داخل ٤٦ قرية و١١٨ تابعًا.

تركز المبادرة على مشروعات تنقية مياه الشرب ومد خطوط الصرف الصحى وصيانة وإنشاء المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية والمجمعات الخدمية وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء وتوفير السكن الكريم وتمهيد الطرق وصيانتها.

المحافظ: ٣ مليارات جنيه تكلفة تطوير الصرف الصحى

كشف الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، عن أن مبادرة «حياة كريمة» تنفذ مشروعات فى مركز ببا، لتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة ٣ مليارات جنيه. وأوضح المحافظ، لـ«الدستور»، أن المشروعات تشمل إنشاء محطات رفع وشبكات وخطوط طرد وانحدار ومد وتدعيم شبكات المياه للمناطق المحرومة، إضافة إلى مشروعات أخرى فى قطاع التعليم، مثل إنشاء مدارس جديدة وتوسعة وتطوير مدارس أخرى، للقضاء على مشكلة زيادة عدد التلاميذ فى الفصول. وقال إن مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تستهدف تطوير الريف المصرى بشكل شامل عبر توفير جميع الخدمات، لافتًا إلى تعاون أعضاء مجلسى «النواب» و«الشيوخ» والسلطة التنفيذية وشباب الأحزاب فى المحافظة، مع المبادرة، من أجل تيسير مهمتها. وأشار إلى أنه ينفذ جولة ميدانية أسبوعيًا لمتابعة العمل فى جميع المشروعات، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء. ولفت إلى أن المبادرة نجحت فى توصيل خدمة الغاز الطبيعى إلى أهالى قرية سدس، وسيجرى توصيل الخدمة لخمس قرى أخرى، ليصل العدد إلى ٦ قرى: «هلية وبنى قاسم وصفط راشين وطنسا بنى مالو وكفر ناصر وغياضة الشرقية». وأكد أن توصيل الغاز الطبيعى إلى منازل القرى أسعد الأهالى، لأنهم لن يضطروا إلى شراء أنابيب بوتاجاز بعد ذلك. ونوه بإنشاء ٦ مجمعات خدمية بقرى «قمبش وطنسا وهلية وصفط راشين وسدس الأمراء وجزيرة ببا»، ويضم كل منها: «مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين ومكتب بريد ووحدة اجتماعية ومكتب تموين ومكتب شهر عقارى».

رئيس المركز: إحلال وتغيير مواسير المياه القديمة

قال المحاسب هانى الجويلى، رئيس مدينة ببا، أنه يجرى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية طحا البيشة ويشمل إنشاء شبكة انحدار وخط طرد ومحطة رفع ومد وتدعيم شبكات المياه للمناطق المحرومة، وتغيير وإحلال المواسير القديمة بالشبكات المغذية للقرى.

وذكر أنه يجرى تنفيذ مشروع مدرسة ابتدائية مشتركة بطحا، الذى تنفذه الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة ٧.٩ مليون جنيه على مساحة إجمالية ٢٧٨٣ مترًا. وقال إنه فى قرية جزيرة ببا يجرى تنفيذ مشروع المجمع الخدمى إضافة إلى مدرستين ابتدائية وإعدادية اللتين تنفذهما هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة تزيد على ٨ ملايين جنيه. وأشار إلى أنه فى قرية قمبش الحمراء، يتم تنفيذ المجمع الخدمى بهدف توفير الوقت والمجهود على المواطنين، بالإضافة إلى إنشاء المدرسة الرسمية للغات بقمبش «إنشاء جديد»، وتنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة ٦.٦ مليون جنيه على مساحة ٤٨٠م، وتضم ١٤ فصلًا دراسيًا بواقع ٢ رياض أطفال، و٦ فصول ابتدائى، و٣ إعدادى، و٣ للثانوى العام، بجانب مكتبة ومعامل لغات وعلوم وقاعات أنشطة ومجالات وكمبيوتر وملعب ومصلى وغرفة طبيب ومكاتب إدارية وأمن وفراغ متعدد الأغراض، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٥٥٪ من المشروع.

منسق المبادرة: نعمل داخل ٤٣ قرية

قال محمد جبر، المنسق العام لـ«حياة كريمة» بمحافظة بنى سويف، إن المبادرة الرئاسية تعمل على مد خطوط الصرف الصحى إلى ٤٣ قرية داخل مركز ببا جنوبى المحافظة، لخدمة أهالى تلك القرى، وإنهاء معاناتهم.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن أعمال المبادرة تسير على أكمل وجه فى قطاعات صيانة وإنشاء المدارس وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء ومد خطوط الغاز الطبيعى، وإنشاء المجمعات الخدمية الزراعية ومحطات مياه الشرب واستكمال تأهيل وتبطين الترع، لتسليمها وفقًا للجدول الزمنى المقرر، حتى يستفيد منها أهالى القرى فى أقرب وقت. وأشار «جبر» إلى أن المبادرة تولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التى تخدم قطاع التعليم، مثل صيانة وإنشاء المدارس، لتهيئتها لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

المنسق الميدانى: إنشاء مخزن للأدوية بقرية طنسا على مساحة 1200 متر

قال محمد سيد المصرى، منسق ميدانى بـ«حياة كريمة» بمركز ببا، إن عمل المبادرة بدأ بجولات ميدانية للحديث مع أهالى القرى وحصر احتياجاتهم وتحديد أولويات العمل.

وأضاف: «لدينا ٤٦ قرية و٢١٩ تابعًا بمركز ببا يقطنها أكثر من نصف مليون مواطن»، مشيرًا إلى العمل على إنشاء مخزن للأدوية بقرية طنسا على مساحة ١٢٠٠ متر مربع لخدمة القطاع الصحى بالمركز.

وأوضح «المصرى» أن المبادرة تعمل على الانتهاء من ١٩ مشروعًا بقطاع التعليم، مع مساعدة بعض الأهالى على افتتاح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وتابع: «نعمل على إنشاء ٥ محطات لرفع المياه فى قرية طنسا، بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه للمحطة الواحدة بإجمالى مليار و٢٥٠ مليون جنيه، إلى جانب إنشاء ٦ مجمعات خدمية تكنولوجية داخل الوحدات المحلية التابعة للمركز، لتسهيل استخراج الأوراق الرسمية وتقديم الخدمات الحكومية».