محمود حافظ يكشف تفاصيل تعاونه الأول مع أحمد حلمي في «إكس»

أكد الفنان محمود حافظ أنه سعيد بالتعاون مع الفنان أحمد حلمي من خلال عمل سينمائي جديد سيتم تصويره خلال أيام، استعدادًا لعرضه في موسم الصيف.

وقال حافظ، لـ"الدستور"، إن العمل سيكون في إطار كوميدي وسيتناول العديد من الأمور الاجتماعية، لافتًا إلى أن التعاون مع أحمد حلمي بمثابة شرف كبير، خاصة أنه من المحبين له على المستوى الشخصي، لافتًا إلى أن حلمي شخص جيد في تعامله مع الآخرين، والتعاون معه سيكون مميزًا.

الفيلم يحمل اسم "إكس" وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ويتكتم صناعه على التفاصيل، ويقوم حلمى بجلسات عمل مع صناع الفيلم، استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

وانتهى محمود حافظ من تصوير مشاهده في فيلم "من أجل زيكو" إخراج بيتر ميمى، واستغرق التصوير أكثر من أسبوعين، ويشارك في بطولة الفيلم كريم محمود عبدالعزيز، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين.