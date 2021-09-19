محاضرة عن «القتل والإصابة الخطأ» بمعهد محاماة القاهرة

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب القاهرة والقاهرة الجديدة، وحلوان بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا.

يأتي ذلك تحت رعاية رجائي عطية، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

ألقى المحاضرة المستشار حسين الجمال، مقرر معهد المحاماة، متناولا القتل والإصابة الخطأ، كما تم عمل مراجعة عامة على ما سبق دراسته بالمعهد.