الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يتابع آليات صيانة وإدارة وتشغيل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

مدبولي
مدبولي

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة آليات صيانة وإدارة وتشغيل عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات الكبرى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى المشروعات الكبرى العديدة التى يتم تنفيذها حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات هائلة، ولذا فالحكومة مهتمة بتنظيم صيانتها وإدارتها وتشغيلها، لافتا فى هذا السياق إلى عدد من هذه المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها، منها على سبيل المثال مدينة الثقافة والفنون، ومشروع النهر الأخضر، والمدينة الأوليمبية، وغيرها، وهو ما يحتم علينا ضرورة العمل أن تكون هناك شراكات فى مثل هذه المشروعات، لإدارتها وصيانتها وتشغيلها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يأتى انعقاد هذا الاجتماع اليوم بحضوركم باعتبار أنكم شاركتم فى تنفيذ عدد كبير من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ولدينا عدد آخر من المشروعات التى نرغب فى طرحها، من خلال نظام الشراكة للإدارة والتشغيل والصيانة؛ فهذه استثمارات كبرى أنفقتها الدولة على تلك المشروعات ويتعين علينا الحفاظ عليها.

من جانبه، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أننا نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق مبدأ الإدارة الجيدة؛ كى نضمن الحفاظ على هذه المشروعات، وأن تدر عائدا للدولة وكذلك للشركة التى ستتولى الإدارة.

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رئيس الوزراء يتابع آليات صيانة وإدارة وتشغيل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

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