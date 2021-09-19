الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«رجال الأعمال» تبحث مع وفد رومانى سبل زيادة حجم التبادل التجارى غدًا

جمعية رجال الأعمال
جمعية رجال الأعمال المصريين

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين لقاءً، غدًا الإثنين، مع وفد روماني برئاسة Ionel Arsene رئيس مقاطعة Neamt ومجموعة من الشركات الرومانية في قطاعات النسيج والأثاث والبترول والغاز؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري.

ومن المقرر أن يرأس اللقاء من الجانب المصري الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني.

يأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها جمعية رجال الأعمال المصريين مع الدول الخارجية في إطار توطيد علاقة مصر بالدول الخارجية، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتعريف العالم بالفرص الاستثمارية المصرية الجديدة المتاحة.

رجال الاعمال جمعية رجال الأعمال المصريين الشركات الرومانية قطاعات النسيج والأثاث التبادل التجاري مصر

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