المشد 5 سنوات لعاطل بتهمة تزوير رخص ومستندات رسمية في المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة تزوير المحررات الرسمية في المطرية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، حيث تم ضبطه أثناء قيامه بتقاضى مبلغ مالى مقابل تزوير رخص سيارة لأحد الأشخاص.

وكشف قرار الإحالة الصادر بحص المتهم، عن قيامه بإيهام ضحاياه بقدرته على تخليص كافة المعاملات الخاصة بإدارات المرور في القاهرة، عن طريق تزوير مستندات رسمية رخص قيادة وسيارة بمقابل مادى، عن طريق معدات وأدوات احضرها خصيصا لهذا الغرض.

وكان قسم شرطة المطرية تلقي بلاغا من سائق، يفيد بدفعه مبلغ مالي لعامل لإنهاء رخصة القيادة له، وباجراء التحريات اللازمة تم التأكد من الواقعة، على الفور أنتقل رجال المباحث وتم ضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على إيصالات ومحررات مزوره، أختام مقلدة، طابعة كمبيوتر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف حيازته للمضبوطات، بقصد استخدامها في تزوير المستندات والشهادات المنسوب صدورها للجهات، بعد أن يقوم بإيهام ضحاياه أنها شهادات معتمدة ورسمية، بمقابل مبالغ مالية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت بالسجن المشدد 5 سنوات.