الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا فى الخارج

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ"أبنائنا في الخارج" للعام الدراسي 2020-2021 م.

كما اعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول لـ"أبنائنا في الخارج" لكل صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في الخارج بالسفارات المصرية للعام الدراسي 2020- 2021م، بالشهادة الابتدائية 25 طالبا وطالبة، بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحان بالشهادة الإعدادية 10 طلاب، وقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 99%، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 100%.

وأعرب عن خالص التهاني لأبنائنا في الخارج متمنيا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية، وأن يكونوا خير سفراء لمصر وللأزهر الشريف في البلاد التي يقيمون بها.

كما اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية للعام الدراسي 2020-2021م.

وصرح وكيل الأزهر بأن عدد الطلاب الذي تقدموا لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية بلغ 618 طالبًا وطالبة، حضر منهم 579، وتخلف عن الحضور 39 نجح منهم 138، ورسب 21، لتبلغ نسبة النجاح في الدور الثانية للشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث 82.90% ونسبة النجاح العامة للدورين 87.83%.

وأضاف بأن عدد الطلاب الذي تقدموا لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الثانوية بلغ 275 طالبًا وطالبة، حضر منهم 262، وتخلف عن الحضور 13 نجح منهم 219، ورسب 46، لتبلغ نسبة النجاح في الدور الثانية للشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث 87.40% ونسبة النجاح العامة للدورين 92.66%.

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، وأعرب عن خالص تمنياته لهم بالنجاح والتوفيق والتفوق في المرحلة الجامعية، وأن يجدوا ويجتهدوا ليكونوا خير ممثل لأوطانهم ويكونوا قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها عالميًّا.

الدكتور محمد الضويني أبنائنا في الخارج صفوف النقل للامتحان في الخارج بالسفارات المصرية خير سفراء لمصر وللأزهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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