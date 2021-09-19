الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«التضامن» تعيد مصريا لأسرته في لبنان بعد العثور عليه في شوارع طنطا

التضامن» تعيد مصريا
التضامن» تعيد مصريا

تابعت مديرية التضامن الاجتماعي في الغربية، إجراءات سفر مواطن مصري مقيم في دولة لبنان، وتم العثور عليه في أحد شوارع طنطا منذ أكثر من عام ونصف، مشردا دون مصدر رزق وتم نقله إلى دار المسنين والعجزة بطنطا.

وقالت أماني النادري وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، إن المواطن أحمد عبد الرازق 64 عاما، عثر عليه في شارع ميدان محطة السكة الحديد بمدينة طنطا، يعاني من عدة أمراض وليس له مأوى في فبراير 2020.

وكشفت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية أنه تم وضع النزيل بدار المسنين والعجزة بطنطا التابعة للتضامن الاجتماعي، مراعاة لظروفه من لجنة التدخل السريع بتضامن الغربية برئاسة الدكتور خالد أبو المجد منذ فبراير 2020، لعدم وجود عائل له بعد أن تم العثور عليه يقيم في الشارع الشارع بميدان محطة السكة الحديد بمدينة طنطا ولا يوجد مصدر رزق له وتم على الفور نقله إلى مؤسسة المسنين والعجزة تحت إشراف إيمان بسيوني لاستضافته والعناية به.

وقال الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية إن الفريق تلقى شكوى من أهالي مدينة طنطا العام الماضي بعثورهم على مسن يقيم في الشارع بمنطقة محطة السكة الحديد ويعاني من عدة أمراض.

وأشار «أبو المجد» إلى أن المسن أمضى حياته في لبنان ومتزوج ولديه أولاد هناك، واتصلت المؤسسة بزوجته، حتى تم التوصل إليهم وقرروا استقدامه لجمع شمل الأسرة في دولة لبنان، وزوجته تحمل الجنسية اللبنانية ويعول 5 أبناء، وتم عمل الإجراءات اللازمة لذلك من فحوصات وتحاليل ومسحة كورونا بالمجهودات الشخصية عن طريق المؤسسة لإتمام سفره إلى أبنائه وأسرته بالخارج.

مديرية التضامن الاجتماعي تنجح سفر مسن مصري كان يفيد دار مسنين إلى

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