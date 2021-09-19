الزراعة: إنتاج لقاحات بيطرية بتخفيضات أكثر من 40% عن السوق

قال د. محمد سعد، مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات بوزارة الزراعة، إن اللقاحات التي يتم إنتاجها في وزارة الزراعة ليست مرتفعة الثمن حيث إنه يتم إنتاجها في معهد اللقاحات وهو معهد حكومي لا يهدف إلى الربح في إنتاج اللقاحات وننتج اللقاحات أقل في الأسعار بنسبة من 30-40% عن التي يتم إنتاجها محليًا، وأقل في السعر بنسبة 80%عن اللقاحات المستوردة مع الجودة المرتفعة، أي أن اللقاحات جميعها اسعارها اقتصادية حيث تخفف على المربين تكلفة الحصول على هذه اللقاحات.

أضاف سعد، لـ"الدستور"، أن انشاء 19 مركزًا في 19محافظة من خلال تعاون مثمر مع معهد بحوث الثروة الحيوانية وذلك حتى يتمكن المربى من إيجاد مايحتاجه من لقاحات في المحافظات التي يوجد بها حتى لا يتحمل عناء السفر من محافظات أخرى، وقد وفرت وزارة الزراعة الظروف المناسبة للتداول اللقاحات بجميع هذه المراكز التي تم تزويدها بثلاجات لحفط اللقاحات ومولدات تعمل في حال انقطاع الكهرباء، بالتالي حفظ اللقاح حتى يكون فاعلا يتم استخدامه.

وكشفت وزارة الزراعة، ممثلة في مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث الامصال واللقاحات عن إنتاجها أكثر من 72 لقاح لحماية الثروة الحيوانية بأسعار اقل 40% عن المنتج محليا و80% عن اللقاحات المستوردة، وتم إنشاء 19مركزا في 19محافظة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد سعد، مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، إن المعهد ينتج 72 لقاحًا لحماية الثروة الحيوانية والداجنة منها 18لقاح تم تسجيلها خلال الثلاث سنوات السابقة، وفيها تم مراعاة التغيرات التي تحدث في العترات المتواجد في الحقل المصري، كما تم إنتاج لقاحات مركبة لتقليل التكلفة الاقتصادية على المربين وتقليل نسب الضغط على الطائر عن كثرة استخدام اللقاحات .

وأكد سعد، لـ"الدستور"، أن كثرة استخدام اللقاحات للطيور يضغط عليها ويعمل تغير تركيب الفيروسات ويؤدي إلى تحورها وبالتالي يخرج فيروس مختلف بشكل كبير عن تركيبه الأولى، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاونا مثمرا بين معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية والهيئة البيطرية معهد بحوث صحة الحيوان والمعمل المركزي للرقابة على اللقاحات البيطرية ومعهد تناسليات الهرم، من أجل متابعة هذه التطورات وأي عترات جديدة يمكن أن تأتي من الدول المجاورة.