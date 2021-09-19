الأحد 19 سبتمبر 2021
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مصر

خاص.. مصدر بالإسكان ينفى وقف طرح بيع أراضى هيئة المجتمعات للأفراد

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان

أكد مصدر مسؤل بوزارة الاسكان عدم وقف بيع أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأفراد، حسبما يشاع وأن التوقف الحالي يأتي لدراسة آلية جديدة لعملية البيع.

أوضح المصدر، لـ"الدستور"، أن الهيئة تلقت تعليمات سيادية في مارس الماضي ببحث آلية جديدة لطرح أراضي الهيئة للأفراد، بحيث يمكن من خلالها الحفاظ على الشكل الحضاري للمدن الجديدة، لأن عملية الطرح التي كانت قائمة، تتيح للأفراد أن يبني كل منهم بالشكل الذي يتثنى له، وفي النهاية تظهر البنايات بشكل لا يتماشي مع النسق الحضاري المرجو في المدن الجديدة.

وكشف المصدر أن الهيئة توصلت حاليا لصيغة جديدة لعمليات طرح الأراضي للأفراد، يجري دراستها بشكل كافٍ ومن ثم يتم عرضها للموافقة عليها، على أن تكون عمليات الطرح لبيوت مبنية وليس أراضي فضاء، تقوم بتنفيذها هيئة المجتمعات العمرانية على هذه الأراضى، من خلال شركات المقاولات العاملة معها، وسيتم تنفيذها بأسعار أقل من الأسعار التي ينفقها المواطنون على تنفيذ هذه المباني بشكل فردي، وستكون بالتقسيط أيضا.

أوضح المصدر أن هذه الآلية تمكن من الحفاظ على النسق والشكل الحضاري للمدن الجديدة، بخلاف الآلية القديمة التي تخرج في النهاية بشكل لا يليق بالمدن الجديدة، حيث يقوم كل مواطن بعمل تصميم مختلف عن الآخر، كما يقوم كل منهم باختيار تشطيبات خاصة به، ما يؤدي في النهاية إلى أن كل مبنى له شكل خاص به، أما الآلية الجديدة ستقوم على تصميم موحد لكل المباني وتشطيبات موحدة.

وأكد أنه لا يمكن منع طرح أراضي هيئة المجتمعات العمرانية للافراد، بل يجري بحث طرق تمكن الدولة من الحفاظ على الوجه الحضاري في المدن الجديدة وعدم التحول لأي أشكال عشوائية، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا.

وزارة الإسكان عدم وقف بيع أراضي هيئة المجتمعات دراسة ألية جديدة لعملية البيع أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الحفاظ على النسق والشكل الحضاري للمدن الجديدة النسق الحضاري بيوت جاهزة

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خاص.. مصدر بالإسكان ينفى وقف طرح بيع أراضى هيئة المجتمعات للأفراد

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