البابا تواضروس يصل الكنيسة المرقسية بالإسكندرية لتكريم الطلاب الأوائل

حضر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى المقر البابوي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، لتكريم الطلاب الأوائل والمتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة.

واستقبل شعب الكنيسة البابا تواضروس، بالزغاريد، بحضور الطلاب المتفوقين، والأباء الكهنة وأسر المكرمين، حيث بدأ الحفل بالترانيم من شباب الكنيسة.

الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

ويعد تكريم البابا المتفوقين لقاءً سنويًا يتم خلاله تكريم المتفوقين بجميع المراحل التعليمية بالمقر البابوى في الإسكندرية.

وتشمل الفئات التي سيتم تكريمها، أوائل الثانوية العامة، وأوائل الشهادات الأجنبية الموازية للثانوية العامة (IG- American)، وأوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين على 100% فقط، وأوائل الدبلومات الفنية والزراعية والصناعية، وأوائل الجامعات العامة والخاصة والمعاهد العليا بترتيب على الدفعات حاصلين على امتياز مع مرتبة الشرف، والحاصلين على شهادات عليا دكتوراه أو ماجستير بتقدير امتياز.

الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

وشهد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، مساء أمس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حفل تخريج الدفعة الثانية والثالثة من مدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من القمص أثناسيوس فهمي مدير المدرسة معطيًا نبذة عن تأسيس المدرسة في ٢٠١٦م تحت رعاية وإشراف نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام وبعدها تم تقديم شرح واقي للموقع الالكتروني والمنصة الإلكترونية التعليمية الخاصة بالمدرسة.

الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

كما أقام القس يوساب مجدي مدرس علم الوعظ بالمدرسة حوار شيق تحت عنوان "صالون تيرانس" بين بعض الخريجين القدامي والجدد و الدارسين حول أسلوب الدراسة وطرق الالتحاق وما قدمته المدرسة من تغيير في شخصية الدارس.

وألقى الأنبا بافلي راعي المدرسة كلمة عن المتعلمين والمتخرجين و المواهب والمنهج في تيرانس، ثم ألقي قداسة البابا كلمة ختامية شكر فيها جميع القائمين علي المدرسة متحدثا عن أهمية التعليم ودور المراكز المتخصصة في نشر التعليم اللاهوتي والابائي وقدم قداسته شهادات التخرج لحوالي ١٠٠ من متخرجي الدفعة الثانية والثالثة من المدرسة.

الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

حضر الحفل الآباء الأساقفة (الأنبا مقار أسقف الشرقية و العاشر من رمضان، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص إبرام اميل وكيل البطريركية بالإسكندرية).



الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

الكنيسة المرقسية بالإسكندرية