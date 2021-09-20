فى يومه الرابع.. طلاب يتطوعون لتعقيم معرض «أهلا مدارس» (فيديو)

حرص معرض "أهلا مدارس" على اتخاذ كافة التدابير اللازمة ضد فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية من خلال التشديد على ارتداء الكمامات الطبية، واستخدام أدوات التعقيم والتطهير باستمرار، حيث تطوعت مجموعة من الشباب الجامعي لتعقيم المعرض على مدار أيامه.

وقال عبد الرحمن خليل، أحد المتطوعين في عملية التعقيم، أن معرض "أهلا مدارس" يوفر الأدوات المدرسية بأقل الأسعار لخدمة جميع الطلاب والأهالي، ولذلك حرص هو ومجموعة من الطلاب الجامعي علي تعقيم كافة أرجاء المعرض باستخدام المواد المطهرة لعدم حدوث أي حالة عدوي من فيروس كورونا بين الزائرين.

تعقيم معرض أهلا مدارس

وأفاد «خليل»، أن منظمي المعرض يجتهدون بشكل كبير لتطبيق لإجراءات الاحترازية داخل المعرض، حيث قاموا بنشر زجاجات الكحل في جميع أقسام المعرض، إلى جانب حث الزائرين على ارتداء الكمامات قبل الدخول.

وأشار إلى أنه يستخدم الكحل والماء بالملح في تعقيم المعرض، ويحرص علي رش جميع أركان المعرض تجنبًا لحدوث إصابات بين العارضين والزائرين.

تعقيم معرض أهلا مدارس

من جانبه، قال سامح خالد، أحد منظمي معرض «أهلًا مدارس» أنه يحرص هو وجميع المنظمين علي تطبيق كافة لإجراءات الاحترازية داخل المعرض لخدمة عدد أكبر من الأهالي بدون تعرض أحد منهم لعدوى كورونا، مؤكدًا أن المعرض قام بتوفير المواد المطهرة و الكمامات بالمجان للزوار والعارضين.

وأضاف أن معرض «أهلًا مدارس» يوفر جميع الأدوات المدرسية بأقل الأسعار لخدمة الطلاب والأهالي، لذلك تعاون المنظمين بشكل كبير على حماية الزائرين من العدوى.

تعقيم معرض أهلا مدارس

وافتتح يوم الأربعاء الماضي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض «أهلًا مدارس» المقام في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك برفقه على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وأيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك خلال الفترة من 16 لـ 30 سبتمبر 2021.