إزالة ١٥٥ حالة تعدي على أراضى أملاك الدولة بقنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدات المحلية لمدن المحافظة نجحت فى إزالة ١٥٥ حالة تعدى خلال الأسبوع الأول من انطلاق الموجة ١٨ لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وأوضح محافظ قنا أن التعديات التى تمت إزالتها شملت ٩٦ حالة تعدى بالمبانى على مساحة ٣٨ ألف و٤٧٠ م ، و٥٩ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ١١٤ فدان و١٣ قيراط، مشيرا إلى أن جميع المراكز قامت بحملات لإزالة التعديات ضمن الموجة ١٨ بواقع (٤٤ حالة بمركز قنا، ٣١ حالة بمركز نجع حمادى، ١٨ حالة بمركز قفط، ١٥ حالة بمركز نقادة ، ١٤ حالة بمركز أبوتشت، ١٢ حالة بمركز قوص، ٨ حالات بمركز دشنا، ٧ حالات بمركز الوقف، ٦ حالات بمركز فرشوط).

وأضاف الداودى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى ، مشددا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التى تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لأى حالات تعدى جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

وترأست المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا اجتماع مجلس أمناء نادى الفتيات بقنا لمتابعة تحسين الخدمات التي يقدمها النادي للمترددات.

وناقشت السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع بعض مقترحات أعضاء مجلس الأمناء التي بدورها ستعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، حيث وافق المجلس على إنشاء صندوق للشكاوى خاص بعضوات النادي والمترددات عليه وذلك لقياس مدى رضائهن عن الانشطة المقدمة لهن، كما وافق المجلس على عقد بعض الندوات التعريفية الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوعية الفتيات والسيدات بحجم الانجاز الحقيقي المقدم من الدولة المصرية في قرى الريف المصري خاصة ما تم انجازه في قرى محافظة قنا.