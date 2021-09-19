«الأرصاد»: فصل الخريف يبدأ الأربعاء وينتهى 20 ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن فصل الخريف يبدأ جغرافيا على البلاد، يوم الأربعاء المقبل، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي يـوم الإثنين 20 ديسمبر المقبل.

وأوضحت هيئة الأرصاد- في بيان اليوم الأحد، أن فصل الخريف يعتبـر فصلا انتقاليا ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى أمطار وانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، ويتسم مناخ فصل الخريف بالاعتدال في درجات الحرارة، ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهي عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط الأمطار الغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة.

وأشارت إلى تأثـر جنوب البلاد ومحافظـة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة ويعمل على سقوط الأمطار الغزيرة، والتي تتسبب في تكون السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد.

يذكر أنه يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، نهارًا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كل الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تنتشر الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.