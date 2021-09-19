الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات العراقية تنفذ عملية أمنية بديالى لملاحقة بقايا داعش

القوات العراقية
القوات العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية أمنية في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى، لملاحقة بقايا عصابات تنظيم داعش الإرهابية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي- في بيان- أنه "وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، باشرت الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات ديالى بتشكيلاتها كافة، عملية أمنية في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى".

وأضاف خلية الإعلام الأمني العراقي أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال أحد الإرهابيين، وعثرت على أوكار لهم، وضبطت أسلحة وذخائر وتجهيزات، وما زالت العملية مستمرة".

الجدير بالذكر: أعلنت القوات العراقية عن إحباط عملية لاستهداف الزوار شمالي محافظة بابل.

وقال مصدر أمني عراقي، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز، الإخبارية، إن "القوات الأمنية تمكنت من إحباط عملية لاستهداف الزوار بعبوة ناسفة وحزامين ناسفين في منطقة البو جاسم بقضاء "المسيب" في بابل".

وفي الأنبار، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن اعتقال إرهابي حاول الدخول إلى المحافظة.

وذكرت الخلية، في بيان، أن أحد فروع مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع أكدت توجه أحد الإرهابيين للدخول إلى قضاء الكرمة بالأنبار، حيث تم على إثرها نصب كمين محكم له والقبض عليه وتسليمه لجهة الطلب كونه مطلوبًا للقضاء.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر أمني عراقي عن ضبط وكر لتنظيم داعش الإرهابي يُستخدَم في تجهيز السيارات المفخخة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر- في تصريح نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- إن قوات الشرطة تمكنت من العثور على وكر لتنظيم "داعش"، وذلك بعد هروب عناصر التنظيم في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وأشار المصدر إلى أن الوكر كان يحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة، وقذائف هاون ومواد تستخدم في صنع العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة ومادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.

العراق منطقة حاوي العظيم محافظة ديالي القوات الأمنية خلية الإعلام الأمني العراقي

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