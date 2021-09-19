حبس سائق «توك توك» سحل طالبة أثناء سرقتها فى العمرانية

أصدرت اليوم النيابة العامة قرارا بحبس سائق توك توك بالعمرانية، 4 أيام على ذمة التحقيقات في تهمة سحل طالبة بكلية الطب وسرقة هاتف محمول خاص بها والتسبب في إصابتها بجروح نتيجة سقوطها أرضًا خلال محاولتها مطاردته.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا يفيد بتعرض طالبة جامعية لسرقة هاتفها المحمول على يد سائق توك توك، والتسبب في إصابتها بعدة جروح وكدمات نتيجة سقوطها أرضًا خلال محاولتها مطاردته في العمرانية.

تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وأخطرت النيابة للتحقيق.