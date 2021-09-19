الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طمس النقوش الفرعونية في مسجد الفيوم واستبدالها بـ«إسلامية»

في إستجابة سريعة
في إستجابة سريعة للأوقاف طمس النقوش الفرعونية

استبدلت وزارة الأوقاف النقوش الفرعونية بأخرى «إسلامية» في مسجد قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وتم استئناف العمل به.

وأثار بناء مسجد على الطراز الفرعوني بقرية النزلة في الفيوم، جدلًا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد الشيخ خالد دراز وكيل مديرية أوقاف الفيوم، أن الأمر قائم على الإدارة الهندسية وسيتم مخاطبتها لتوضيح أمر هذا المسجد وموقفه وهل تم تقديم رسم يوضح بناءه على الطراز الفرعوني من عدمه، فإذا تم تقديمه والأوراق سليمة سيتم استكمال بنائه، وفي حالة المخالفة سيتم إحالة الواقعة للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»، أن المهندس وضع تصميمات فرعونية على واجهة المسجد وعلى المنبر، وفور علم الوزارة قامت الوزارة بتشكيل لجنة تفتيش وتحقيق في الأمر، وقامت اللجنة بوضع تقرير على إثره أزالت الرسومات وإحالتها المهندس الذي أجرى هذه التصميمات للمسجد للتحقيق لمعرفة أسباب وضع هذه التصميمات.

استجابة سريعة للأوقاف طمس النقوش الفرعونية وإسستبدالها بالاسلامية الفيوم مسجد النزلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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