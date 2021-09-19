الأحد 19 سبتمبر 2021
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مصر

وزير التموين: نتابع تخفيضات معارض أهلاً مدارس «جيدًا»

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه ‏يتابع جيدًا، السلع والمنتجات المعروضة في معرض «أهلا مدارس» من حيث الجودة أو ‏التخفيضات الموجودة به.

أضاف المصيلحي، في بيان للوزارة مساء الأحد، أن الوزارة ترسل يوميًا عدد من ‏المفتشين، جنبًا إلى جنب مع جهاز حماية المستهلك، لافتًا إلى أنه يتابع يوميًا ما ‏يتم على الأرض، من حيث إنشاء تلك المعارض بالمحافظات مع ‏المحافظين ومديري مديريات التموين بالمحافظات، والتخفيضات الموجودة ‏بتلك المعارض، مضيفًا أن خطة الوزارة بالتعاون مع المحافظين، ‏تقضي بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل، لتوفير مستلزمات المدارس ‏للمواطنين بتخفيضات تناسب الكل.‏

أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ‏أن وزير التموين ‏يتلقى يوميا تقريرا من جهاز حماية المستهلك، والأجهزة الرقابية بالوزارة ‏عن السلع المعروضة، ونسب التخفيضات والإقبال عليها من المواطنين.

و‏أشار إلى أن التقارير الواردة إليه، أكدت وجود إقبال كبير من المواطنين على ‏المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، نظرا للتخفيضات الموجودة ‏به، مضيفا أن المعارض تجمع كل مستلزمات المدارس بمكان واحد، وهو ‏ما يتيح للمواطن حرية الاختيار، وتوفر الكثير له، سواء من ناحية التخفيضات ‏أو التنقل.

وأكد متحدث الوزارة أن ‏مديريات التموين يجري متابعتها يوميا؛ للوقوف على ما يجري إنشائه من تلك ‏المعارض، مشددًا على أن توجيهات الوزير لمديري المديريات، تقضي بأهمية وجود تخفيضات ‏على السلع لا تقل عن 30% إضافة إلى الجودة.‏

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