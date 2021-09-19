وزير التموين: نتابع تخفيضات معارض أهلاً مدارس «جيدًا»
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتابع جيدًا، السلع والمنتجات المعروضة في معرض «أهلا مدارس» من حيث الجودة أو التخفيضات الموجودة به.
أضاف المصيلحي، في بيان للوزارة مساء الأحد، أن الوزارة ترسل يوميًا عدد من المفتشين، جنبًا إلى جنب مع جهاز حماية المستهلك، لافتًا إلى أنه يتابع يوميًا ما يتم على الأرض، من حيث إنشاء تلك المعارض بالمحافظات مع المحافظين ومديري مديريات التموين بالمحافظات، والتخفيضات الموجودة بتلك المعارض، مضيفًا أن خطة الوزارة بالتعاون مع المحافظين، تقضي بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل، لتوفير مستلزمات المدارس للمواطنين بتخفيضات تناسب الكل.
أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التموين يتلقى يوميا تقريرا من جهاز حماية المستهلك، والأجهزة الرقابية بالوزارة عن السلع المعروضة، ونسب التخفيضات والإقبال عليها من المواطنين.
وأشار إلى أن التقارير الواردة إليه، أكدت وجود إقبال كبير من المواطنين على المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، نظرا للتخفيضات الموجودة به، مضيفا أن المعارض تجمع كل مستلزمات المدارس بمكان واحد، وهو ما يتيح للمواطن حرية الاختيار، وتوفر الكثير له، سواء من ناحية التخفيضات أو التنقل.
وأكد متحدث الوزارة أن مديريات التموين يجري متابعتها يوميا؛ للوقوف على ما يجري إنشائه من تلك المعارض، مشددًا على أن توجيهات الوزير لمديري المديريات، تقضي بأهمية وجود تخفيضات على السلع لا تقل عن 30% إضافة إلى الجودة.