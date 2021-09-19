أهالى الفيوم يدعمون «أميرة» بعد التحاقها بكلية الطب من محو الأمية

سادت حالة من الفرحة بين أهالي محافظة الفيوم، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد انتشار قصة الطالبة أميرة شعبان بنت قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حيث أقدم أصحاب المحال التجارية والصفحات على تقديم الدعم والهدايا لها ومساعدتها فيما تحتاجه من مستلزمات الدراسة.

أميرة شعبان طالبة حاصلة على 94% في الثانوية العامة منازل لعام 2021م، فتاة مُحِبة للعلم والدراسة منذ صغرها لم يستطع والدها تعليمها ولكنها أصرت وهي في عمر السابعة أن تلتحق بالكُتاب وحفظت القرآن الكريم، وصممت على دخول المدرسة ولكن الظروف كانت أقوى منها لأن والدها لم يسجلها ولم يستخرج لها شهادة ميلاد منذ ولادتها.

وقالت أميرة شعبان، إنه لحسن حظها فوجئت بسيارة تابعة لمحو الأمية وطلبت منهم أن تتعلم ويساعدوها في استخراج شهادة ميلاد وبالفعل تعلمت ولم يحالفها الحظ دخول مدارس الاعداديه والثانوية كانت تتعلم في المنزل محو أمية، حتى أصبحت طالبة متفوقة في جميع المراحل التعليمية، وتخرجت من الثانوية العامة هذا العام بمجموع حقق حلمها والتحقت بكلية الطب، مشيراً إلى أنها تريد الالتحاق بقسم المخ والأعصاب.

واوضحت أميرة أنها تتمنى الحصول على منحة مجانية من جامعة الفيوم طوال سنين الدراسة، نظراً لظروف معيشتهم الصعبة وأن والدها قام ببيع التوكتوك الخاص به لتعليمها ولا يقدر على مصاريف الجامعة.