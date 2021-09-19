الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الطفل سليم مصطفى عن تكريمه: «مبسوط جدا واستنوا أغنية قريب»

الطفل سليم مصطفى
الطفل سليم مصطفى

شهدت الدورة الـ١٢ لمهرجان الفضائيات العربية تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من المتميزين في عام ٢٠٢١، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز بأحد فنادق التجمع الخامس برئاسة الإعلامي أحمد عليوة.

وبدأ الحفل بتكريم اسم كل من الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز حيث تم إهداء الدورة لروحهما تقديرا لما اثروا به الحياة الفنية المصرية والعربية وتسلم درعا التكريم الفنان حسن الرداد.

كما تم تكريم  مصطفى درويش، محمود حافظ، ليلي أحمد زاهر، منى زاهر، سليم مصطفي.

وأعرب الطفل سليم مصطفى صاحب شخصية يونس في مسلسل "ليه لأ" عن بالغ سعادته لمشاركته للمرة الأولى في مهرجان، ووقوفه على السجادة الحمراء.

وتابع سليم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أنا مبسوط قوي قوي بوقوفي على السجادة الحمراء وسط فنانين كتير، أنا مكنتش عارف أعمل إيه بس كنت مبسوط"، مشيرًا إلى فخره الشديد لسعادة والديه به وتحقيقه نجاح كبير سواء في مجال الفن أو الإعلانات.

ويستعد الطفل سليم مصطفى لطرح أغنيه راب جديدة مع شريكة النجاح الطفلة منى أحمد زاهر تتحدث عن المدرسة والعودة لها من جديد.

والطفل سليم مصطفى لديه ٣٠ ألف متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وائل لطفي

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