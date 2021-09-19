رئيس البرلمان الليبي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورلاندو بحضور القنصل الإيطالي.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، كما تم التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري ودعم إيطاليا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، بحسب بيان لمجلس النواب الليبي.

كما تناول اللقاء الخطوة المهمة التي اتخذها مجلس النواب بإصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي كونه السلطة التشريعية المناط بها إصدار القوانين والتشريعيات وفقاً للإعلان الدستوري.