الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرلمان الليبي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

عقيلة صالح و نيكولا
عقيلة صالح و نيكولا أورلاندو

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورلاندو بحضور القنصل الإيطالي.

 

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، كما تم التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري ودعم إيطاليا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، بحسب بيان لمجلس النواب الليبي.

 

كما تناول اللقاء الخطوة المهمة التي اتخذها مجلس النواب بإصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي كونه السلطة التشريعية المناط بها إصدار القوانين والتشريعيات وفقاً للإعلان الدستوري.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح نيكولا أورلاندو وزير الخارجية الإيطالى ليبيا إيطاليا

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وائل لطفي

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