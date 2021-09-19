الإفراج عن مجموعة جديدة من الطلاب المخطوفين في نيجيريا

أفرج عن عشرة رهائن إضافيين من 121 طالبا كانوا قد خُطفوا في يوليو من مدرسة في شمال غرب نيجيريا، وفق ما أعلن رئيس جمعية أهالي الطلاب.

وقال جوزيف حياب، رئيس جمعية أهالي الطلاب المخطوفين لوكالة فرانس برس، اليوم الأحد: إن قطاع الطرق أطلقوا أمس سراح 10 طلاب التقوا ذويهم.

وأوردت الجمعية: أن مئة مخطوف تم تحريرهم أو هربوا من خاطفيهم حتى الآن.

وأضاف حياب "لا يزال هناك 21 طالباً لدى الخاطفين ونأمل أن يتم الإفراج عنهم قريباً".

وأشار إلى أن المفاوضات مع الخاطفين كانت عصيبة، لأنهم كانوا يطلقون سراح الرهائن بالقطارة وكان الأهل يضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة في كل مرة يتم فيها الإفراج عن مجموعة.

وفي 5 يوليو، أقدم عشرات المسلحين ليلاً على مهاجمة مدرسة معمدانية في ولاية كادونا شمال غرب البلاد، وخطفوا الطلاب بينما كانوا نياما في مهاجعهم.

وتسجل مناطق شمال غرب نيجيريا عمليات نهب وخطف الجماعي تنفذها عصابات مسلحة وتستهدف تلامذة وطلابا لقاء فدية.

وتم خطف أكثر من ألف طالب وتلميذ منذ ديسمبر، بحسب السلطات.

وأطلق سراح معظم المخطوفين بعد مفاوضات ودفع فديات، رغم نفي السلطات النيجيرية.

يذكر أن، اختطف مسلحون أكثر من 100 طالب ومدرس بمدرسة ثانوية حكومية في ولاية زامفارا الواقعة شمال غرب نيجيريا.

ونقل موقع (تريبيون أونلاين) الإخباري النيجيري، في وقت سابق عن شاهد عيان طلب عدم الكشف عن هويته قوله “إن المسلحين اقتحموا مبنى المدرسة في أثناء اليوم الدراسي، وبدأوا في إطلاق النار بشكل عشوائي واختطفوا أكثر من 100 طالب وعشرات المدرسين”.