الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جامعة الوادي تنظم مؤتمر «إسهامات بلاد ما وراء النَّهر في إثراء الحضارة الإسلاميَّة»

جامعه الوادي الجديد
جامعه الوادي الجديد

تنظم جامعة الوادى الجديد مؤتمرا بعنوان «إسهامات بلاد ما وراء النَّهر في إثراء الحضارة الإسلاميَّة» يومي 21 و22 سبتمبر الجاري بحضور السفير محمد عبد القادر الخشاب مساعد وزير الخارجية الأسبق، وسفراء دول كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أمين المؤتمر.

وقال الدكتور سعد عبد الغفار أستاذ النقد والبلاغة المساعد بآداب الوادي الجديد، أن اليوم الأول يتضمن كلمات الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، رئيس المؤتمر الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي الزبيدي رئيس الاتحاد الدولي للمبدعين بالعراق (أمين المؤتمر) والدكتور عاطف عبد العزيز عميد كلية الآداب بالوادي الجديد ( أمين المؤتمر) والسفير محمد عبد القادر الخشاب مساعد وزير الخارجية الأسبق، وسفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، وسفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، وسفير جمهورية تاجيكستان بالقاهرة.    

وأضاف مقرر المؤتمر أن المؤتمر يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها الكشف عن إسهامات بلاد ما وراء النهر "آسيا الوسطى" في إثراء الحضارتين الإسلامية والإنسانية، ومد جسور التَّعاون الثَّقافي والعلمي بين العلماء والباحثين المهتمين بالحضارة الإسلامية، وفتح آفاق رحبة للتواصل العلمي والثقافي المثمر والبنَّاء مع العلماء والباحثين في آسيا الوسطى، تلك المنطقة التي أثرَتِ الحضارة الإنسانيَّة في مختلف العلوم والفنون والآداب بما قدَّمه علماؤها من إسهامات جليلة لا تزال أثارها باقية فينا إلى اليوم.

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