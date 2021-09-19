مفوضية الانتخابات العراقية تؤكد أهمية المراقبة الدولية دعمًا للنزاهة والشفافية

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، أهمية المراقبة الدولية للانتخابات؛ دعماً لنزاهتها وشفافيتها.

وذكر بيان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، نقلته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد: أن "رئيس مجلس المفوّضين القاضي جليل عدنان خلف، استقبل في مقر المفوضية ببغداد، سفير اليابان في العراق كوتارو سوزوكي، لبحث دورها في دعم العملية الانتخابية في العراق من خلال المشاركة في المراقبة الدولية".

وأضاف البيان: أن "رئيس المجلس استهل اللقاء مرحباً بالسفير الياباني، مشيدًا بمواقف بلده الداعمة لنجاح الانتخابات، وما قدّمته من مساعدات لدعم جُهُود مُواجَهة تفشّي جائحة فيروس كورونا المُستجِدّ".

وشدد خلف، خلال اللقاء، على أهمية المراقبة الدولية للعملية الانتخابية، كي يجري تقديم التقارير التقييمية للعملية الانتخابية بكلّ حرية وحيادية من أجل تأكيد نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وهو ما سعت إليه الإدارة الجديدة للمفوضية عبر عدة إجراءات منها تطوير آليات العمل الانتخابي والأجهزة الانتخابية الإلكترونية وتدريب ملاكات المفوّضية لرفع مستوى العمل الانتخابي.

من جانبه، أبدى السفير الياباني رغبة بلاده في المشاركة بمراقبة الانتخابات المقبلة من خلال إرسال فريق مراقبة دولي ياباني للإسهام في تحقيق الشفافية والحيادية، مجدداً حرص اليابان على إدامة التعاون مع العراق وبالأخص في ملف الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في العاشر من أكتوبر المقبل.

في وقت سابق، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، قرارا بمعاقبة من يعتدي على صور المرشحين للانتخابات التي تنتشر في مدن البلاد.

وذكر المجلس في بيان صحفي: "بالنظر لقرب موعد انتخابات مجلس النواب وللحد من ظاهرة الاعتداء على صور المرشحين وبرامجهم الانتخابية، اقتضى توجيه محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف أحكام المادة (35) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020".

وأضاف أن "هذه المادة نصت علی معاقبة من يتعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر المقبل، وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.