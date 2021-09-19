الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نانسي عجرم تنضم لتريندات يوتيوب بـ«حياة»: 250 ألف مشاهدة خلال 48 ساعة

نانسي عجرم
نانسي عجرم

استطاعت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أن تحقق نجاحًا كبيرًا بأحدث أغنياتها التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب “حياة” والتي انضمت بها لتريندات يوتيوب، وحققت 250 ألف مشاهدة خلال يومين من طرحها والأغنية كلمات محمد رفاعي، الحان وليد سعد، توزيع هادي شرارة.

وطرحت نانسي عجرم جميع أغنيات ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “نانسي 10”، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

يضم الألبوم 14 أغنية مختلفة ومتنوعة بين الرومانسي والحزين والمقسوم متنوعة بين اللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية وهذا الشكل الذي تحرص دائما نانسي عجرم أن تقدمه وتظهر به لجمهورها في مصر والوطن العربي.

ضم الألبوم 14 أغنية وهى: حبك بيقوي، مشكلتك الوحيدة، جايه معاك، بدي حدا حبو، ما تعتذر، هيدا أنا، يا ناس قولولي، مية وخمسين، ياما، على شانك، حاجات خصوصية، عاتب و لوم، حياة، وسلامات.

وأحيت النجمة اللبنانية حفل ختام سهرات المسرح الروماني لصيف ٢٠٢١ بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الأعمار والجنسيات العربية، وصعدت نانسي على خشبة المسرح في الواحدة صباحا تقريبا مرددة اغنية "أنا جاية معاك"، وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

وظهرت نانسي في كامل أناقتها بسورايه أسود مفتوح من الأمام، وحرصت في بداية فقرتها على تحية الجمهور، وعقلت على اختلاف إعمار الجمهور، مبدية إعجابها بتواجد مختلف الفئات من الكبار والشباب وحتى الأطفال.

وأشعلت نانسي الحفل بالعديد من أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "مين ده اللي نسيك"، "سلامات" التي أطلقتها مؤخرًا،  بالإضافة إلى "آه ونص" ، "أنت إيه" و"يا بنات" و"أنت مصري" .. وغيرها ممن طالب بها معجبيها وسط آجواء من البهجة والرقصات التي امتدت حتى نهاية الحفل.

اللهجة اللبنانية هادي شرارة المسرح الروماني خشبة المسرح وليد سعد سلام عربية ٢٠٢١

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