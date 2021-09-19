البرلمان العربى يثمن جهود السيسى فى القضايا العربية والدولية

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن البرلمان العربي داعم دائمًا لجميع القضايا الاستراتيجية التي تهم الدولة المصرية، ويثمن ويساند التحركات الكبيرة والمهمة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المستويات العربية والإقليمية والدولية، مشيدًا بالدور الرائد الذي يقوم به في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، فضلاً عن تصديه للكثير من التحديات التي مثلت تهديداً للأمن القومي العربي.

جاء ذلك خلال لقاء العسومي، على رأس وفد رفيع المستوى، بالمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ المصري، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما أكد رئيس البرلمان العربي، حرصه الشديد على أن يكون مجلس الشيوخ المصري مشاركًا في البرامج والفعاليات التي ينظمها البرلمان العربي، سواء من خلال البرامج التدريبية والدبلومات التي ينظمها في مجال بناء قدرات البرلمانيين وتمكين البرلمانيات، أو في إطار الاستفادة من الشراكات التي دشنها البرلمان العربي مؤخراً مع بعض المؤسسات الدولية والبرلمانية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن التحديات الكبيرة التي تواجهها الأمة العربية في الوقت الحالي، تتطلب أن يكون هناك دور فاعل ومؤثر وقوي للبرلمانيين في معالجة هذه التحديات والتصدي لها، وذلك في إطار تكامل الأدوار بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية.

من جانبه، أثنى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على التحركات الجادة والهامة التي يقوم بها البرلمان العربي، مؤكدًا حرص المجلس على تعزيز أدوات التنسيق والتواصل المستمر مع البرلمان العربي وتكثيف التعاون في كافة القضايا التي تخدم مصالح الشعوب العربية.

وأضاف أن البرلمان العربي، استطاع أن يمد جسور التفاهم والحوار مع البرلمانات العربية والبرلمانات الإقليمية والدولية، مما انعكس إيجابيًا في طريقة التعامل الدولي مع القضايا العربية.