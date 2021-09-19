«تنفيذي الغربية» يوافق على تطوير ميدان المحطة بالمحلة

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، العقيد أيمن فكري المستشار العسكري، السكرتير العام المساعد ومديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وخلال الاجتماع ناقش المجلس ثلاثه وعشرين موضوعًا تم الموافقة على عدد " 16" قرار وتأجيل عدد " 5 " قرارات أخرى لمزيد من الدراسة ورفض عدد " 2 " قرار.

وكانت أهم القرارت التي وافق عليها المجلس هي تطوير مرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى وطنطا من خلال الشركة الانجليزية للنقل الجماعي مع الإبقاء على تبعية ملكية الأرض أو الممتلكات للمحافظة وإعادة تأهيل وتوظيف العاملين بالمرفق دون المساس بوضعهم القانوي وتمويل راتبهم بالكامل من قبل الشركة من مواردها الذاتية.

يذكر أن هذا المرفق يسبب خسائر للمحافظة بقيمة تقارب الـ 20 مليون جنيه سنوياً، حيث يعمل 250 عامل في مرفق المحلة ولا توجد أي سيارة تعمل داخل المرفق، وعرضت المحافظة المرفق للتطوير على الشركات الخاصة وتقدمت الشركة الإنجليزية بعرض يشمل تسيير 200 سيارة جديدة موديل 2021 مكيفة مع زيادة العدد ليصل الى 300 سيارة بعد سنتين، على أن تكون جميع الأعمال الاستثمارية التي تتم داخل المرفق على نفقة الشركة مع تخصيص ربحية للمحافظة تقدر بنسبة 50 % ذلك إلى جانب وضع جميع السيارات القديمة تحت تصرف المحافظة لبيعها لصالحها.