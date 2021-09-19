رئيس «ألاميد» يطرح خطة التوسع بالمحافظات والعاصمة الجديدة

قال فهد خاطر رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميد» للرعاية الصحية، خلال كلمته التي ألقاها، مؤتمر نظمته الشركة منذ قليل، لطرح سبل توسعات المجموعة في مجال الرعاية الصحية ٢٠٢١، إن ما نراه الآن من توسعات كبيرة للمجموعة هو حلم والده صلاح خاطر- رحمه الله-، الذي بدأه منذ عام ١٩٩٩ حينما استحوذت المجموعة على مستشفى السلام الدولي.

المؤتمر

وأضاف: «بعد ذلك دخلت الأميدا مسيرة طويلة من الإنجازات، ففي ٢٠٠١ أطلق المركز الألماني لإعادة التأهيل، وفي ٢٠٠٥ شهدت المجموعة انفراجة جديدة من خلال الاستحواذ على حصة بمستشفى دار الفؤاد بالسادس من اكتوبر، وتوالت بعدها الانجازات، والتي شملت توزيع مستشفى السلام الدولي، وانشاء فرع لها بمدينة القاهرة الجديدة، وتوسيع دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر خلال أربع سنوات بداية من ٢٠١٠، وفي ٢٠١٧ ضمت المجموعة مؤسسة طبيبي».

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميد» للرعاية الصحية، أننا نطمح أن نستمر في الصدارة خلال السنوات القادمة، مؤكدا أنه سيتم افتتاح فرع مستشفى السلام الدولي في القاهرة الجديدة خلال أيام، والتي ستكون صرحا جديدا تتميز به المجموعة.

المؤتمر

واستكمل، أنه خلال السنوات القادمة ستكون مصر بحاجة لعشرة آلاف سرير جديد مجهز الأمر الذي دفع المجموعة لوضع خطة توسعية لمضاعفة عدد الأسِرَّة، والتي يبلغ عددها الآن ١٠٢٣ سرير، بميزانية تبلع قيمتها ٥ مليار جنيه، وتستهدف المجموعة وجود مؤسسات طبية لها في ٥ محافظات، وهي العاصمة الإدارية، والعلمين، والمنصورة، وأسيوط، والإسكندرية، من خلال إنشاء موسسات جديدة، نافية كل الشائعات التي صدرت على استحواذ الشركة على أي صرح طبي جديد.

وأكد «خاطر» أنه الآن يتم تطوير العديد من الوحدات الطبية، وهي وحدة العناية التاجية، والمخ والأعصاب، وطب الأورام، وجراحة العظام والعمود الفقري، وأمراض الكلى، وأمراض الكبد والجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي، من خلال الصروح الطبية التابعة للمجموعة والتي تضم بين طياتها ١٢٨ عيادة خارجية، وتعمل بقوة عددية تتخطى ٥ آلاف عامل.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة ألاميد للرعاية الصحية، أن المجموعة تشارك في منظومة التأمين الصحي المتكامل ببورسعيد، وانهم مستعدون للتعاون المتكامل مع هذه المنظومة، منوها أنه تم تقديم خطة تطوير وتأهيل واضحة للكوادر الطبية والإدارية بالمستشفيات الحكومية.