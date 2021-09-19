استمرار حملات إزالة الإشغالات في الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة استمرار حملات إزالة الإشغالات ومنع عودة الباعة الجائلين وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة، كما أكد على جميع الجهات التنفيذية التعامل بكل حزم مع الكافيتريات، والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الصدد؛ شن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة استهدفت محور المحمودية وشوارع يوسف الحكيم، إبراهيم باشا نجيب، راغب، باب الملوك، القفال، وشارع الإسناوي، ومنطقة المكس، وأسفرت الحملة عن ضبط ٩٤ حالة إشغال متنوع، وغلق ٢ محل، وفرض غرامات فورية تقدر ب ١١ ألف جنيه.

غرامات فورية

وقام حي المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة المعمورة الشاطئ وطريق الدولي 45، وشوارع مصطفى كامل، النبوي المهندس، الملك ، وشارع جمال عبدالناصر وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب ٧٧ ألف جنيه وضبط ٣٢ حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة للحد من المخالفات والتعديات بشوارع الحي ومنع عودة الاشغالات حيث استهدفت الحملة شوارع الزهور، بن فرناس، مصطفى كامل، باكوس، محور المحمودية، مزلقان فيكتوريا، وشارع الجلاء وتم ضبط ١٠٤ حالة إشغال متنوع.



التفتيش على المصانع والصيدليات

وقام حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله بحملة مكبرة استهدفت الحملة منطقة عبد القادر وتم التفتيش علي٣ مصانع وعدد من الصيدليات وأسفرت الحملة عن غلق صيدلية للمارسة النشاط دون وجود صيدلى وتحرير عدد ١١ محضر متنوع والتحفظ علي كمية من البلاستيك الخام لتقليد العلامة التجارية بالمخالفة.

وشن حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة استهدفت شوارع ميدان عرابي، التحرير، فرنسا، القائد جوهر، وشارع حمام الورشة، حيث تم العمل على توسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية والتحفظ على ٤٣ حالة إشغال متنوع.

حملات بأحياء الإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية