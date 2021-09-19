الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«مايكروسوفت» تطلق الإصدار الجديد فى 5 أكتوبر المقبل

مايكروسوفت
مايكروسوفت

تعتزم إمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت إطلاق الإصدار الجديد من حزمة البرمجيات المكتبية الشهيرة "أوفيس" في 5 أكتوبر المقبل، وهو نفس اليوم الذي تطرح فيه الشركة نظام التشغيل الجديد ويندوز "11".

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن مايكروسوفت أكدت في وقت سابق أنها في حين يظل تركيزها الرئيسي على خدمة البرمجيات المكتبية ذات الاشتراك المعروفة باسم مايكروسوفت 365 فإنها ستطرح أوفيس 2021 التي يتم شراؤها مرة واحدة للمستخدمين غير المستعدين للتعامل مع خدمات الحوسبة السحابية ذات الاشتراك الدوري.

وسيتم طرح أوفيس 2021 في نسختين، الأولى للمستخدمين التجاريين، وتسمى أوفيس إل.تي.إس.سي، وهي الحروف الأولى من عبارة "قناة الخدمة طويلة الأجل" باللغة الإنجليزية، والثانية للمستخدمين الأفراد.
وأشارت مايكروسوفت إلى أن نسخة أوفيس إل.تي.إس.سي متاحة للعملاء بالفعل.

وتتضمن خصائص محسنة لتسهيل التعامل معها، مع تحسين أداء برامج وورد وإكسيل وباور بوينت، إلى جانب تحسين مظهر البرامج، مثل دعم خاصية الوضع القاتم.


في الوقت نفسه سيتم طرح النسخة الشخصية من أوفيس 2021 في أكتوبر المقبل. 

ولم تكشف مايكروسوفت عن أسعار الإصدار الجديد لحزمة برمجيات أوفيس، سواء التجارية أو الشخصية.


وستكون النسختان التجارية والشخصية متوافقتين مع الأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل ويندوز وماك، ويمكن الحصول عليهما مع تطبيق وان نوت. كما ستكونان متاحتين بصيغتي 32 بايت و64 بايت.

وفي وقت سابق.. أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية بصورة رسمية تطبيقها المحدث للصور عبر نظام تشغيل "ويندوز 11".

وكانت "مايكروسوفت" قد أطلقت في يوليو الماضي، برنامج تشغيلها الأشهر "ويندوز 11"، والذي يدعم تطبيقات أكثر أناقة، وبواجهة مستخدم أكثر تفصيلا، لدعم تطبيقات أندرويد الشهيرة.

واستمرت الشركة الأمريكية في تقديم التطبيقات الجديدة المحدثة عبر النسخة التجريبية الخاصة بالمبرمجين لـ"ويندوز 11"، والتي أبرزها نسختها المحدثة من تطبيق الصور، وفقا لما أورده موقع "تايمز نيوز ناو".

ويتضمن تطبيق الصور المحدث على ويندوز نظم الذكاء الصناعي وتأثيرات ميكا جديدة، بالإضافة إلى دعمه الوضع المظلم.

سان فرانسيسكو مايكروسوفت اوفيس تطبيقات أوفيس

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