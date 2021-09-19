عودة 4 رواد مدنيين إلى الأرض فى فلوريدا بعد قضاء 3 أيام فى الفضاء

عاد أربعة رواد فضاء مدنيون إلى الأرض في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد انتهاء أول رحلة إلى المدار حول الأرض في العالم يديرها رواد فضاء هواة فقط.

وهبطت كبسولتهم قبالة ساحل فلوريدا، الساعة السادسة مساء "2300 بتوقيت جرينتش"، أمس السبت.

وتمثل الرحلة "إنسبايريشن 4" خطوة عملاقة في السياحة الفضائية.

وأطلقت الرحلة شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة التابعة للملياردير إيلون ماسك، بتمويل من الملياردير جاريد إيزاكمان مؤسس شركة "شيفت فور بايمنتس" المالية.

وانطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل كبسولة "سبيس إكس دراجون" من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا الساعة 08:02 مساء يوم الأربعاء (01:02 يوم الخميس بتوقيت جرينتش)، ودخل المدار رسميا بعد ذلك بنحو 50 دقيقة.

وقاربت سرعة المركبة الفضائية 30 ألف كيلومتر في الساعة، لتكمل دورة واحدة في المدار حول الأرض كل 90 دقيقة خلال رحلتها.

ودارت المركبة الفضائية حول الأرض على ارتفاع 580 كيلومترا فوق سطح الأرض، وهو ارتفاع أعلى من محطة الفضاء الدولية.

وانضم ثلاثة ركاب إلى إيزاكمان في أول رحلة فضاء بشرية مدنية بالكامل، هم: هايلي أرسينو، وهي مساعدة طبيب تغلبت على سرطان العظام عندما كانت طفلة؛ وكريس سيمبروسكي، وهو من قدامى المحاربين في سلاح الجو ومهندس في بيانات الطيران؛ وعالمة الجيولوجيا سيان بروكتور.

وذهب الرواد الهواة إلى الفضاء من قبل، ولكن لم يحدث ذلك بدون وجود رواد فضاء مدربين أو رواد فضاء.

وعلي صعيد آخر.. عاد ثلاثة رواد صينيين يوم الجمعة الماضى إلى الأرض بعدما أمضوا فترة قياسية استمرت ثلاثة أشهر في الفضاء، حيث كانوا أول قاطني محطة الفضاء الصينية التي هي في طور البناء، على ما ذكر التليفزيون الصيني العام "سي سي تي في".

وكان الطاقم غادر الأراضي الصينية في منتصف يونيو، وكانت مهمة "شنتشو-12" أطول مهمة يجريها الصينيون في الفضاء.

وحطت المركبة بواسطة مظلة مخططة بالأحمر والأبيض على الأرض الجمعة الماضي قرابة الساعة 13:35 بالتوقيت المحلي، في صحراء غوبي في شمال غرب الصين على ما أظهرت مشاهد بثها التليفزيون العام.

ويشكل ذلك محطة جديدة في برنامج الفضاء الصيني الطموح الذي سبق أن أرسل مهمات غير مأهولة إلى سطح القمر والمريخ ويدرس إمكان إرسال رحلة مأهولة إلى القمر بحلول العام 2030.