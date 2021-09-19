تابع النتيجة.. لينك تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2021

لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية عن التنسيق الخاص بهم والذي تم الإعلان عن اختبارات القدرات الخاصة به خلال الأيام الماضية، ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تنسيق الدبلومات الفنية فإنه يشترط للقبول في هذه الكليات والمعاهد المتاحة الحصول على درجات مرتفعة في السنة النهائية من شهادة الدبلوم الفني للالتحاق بالكليات والمعاهد التى ترصد “الدستور” أبرزها خلال السطور المقبلة.

كليات تنسيق الدبلومات الفنية 2021

كلية الزراعية بكافة الجامعات .

كلية السياحة والفنادق.

كلية التربية النوعية .

أيضا كلية التجارة في العديد من الجامعات .

كلية الآثار شعبة الترميم.

كذلك كلية الفنون التطبيقية .

كلية التربية بالعديد من الجامعات الحكومية .

كلية التمريض .

كليات الهندسة والتعليم الصناعي والفنون .

لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2021

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx

وعن كيفية التسجيل فى تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2021، قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي إنه سيتم التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية لعام 2021 من خلال لينك بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2021 المتاح عبر شبكة الإنترنت.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الموقع متاح لطلاب جميع الشهادات منذ البدء في مراحل تنسيق الجامعات 2021 تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وحول تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2021 قال المجلس الأعلى للجامعات أنه تم خصص نسبة 10% لطلاب الشهادات الفنية المختلفة للالتحاق بها، وذلك بعد تسجيل الرغبات من خلال بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2021.

ويقول المجلس الأعلى للجامعات أن الاختيار من بين الكليات المتاحة في الفترة التي سيتم تحديدها لهم للتنسيق مع التأكيد على ضرورة أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات 2021.