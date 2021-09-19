وزير التسامح الإماراتى: بلادنا وجورجيا تربطهما علاقات استراتيجية

أكد وزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن الإمارات وجورجيا تربطهما علاقات استراتيجية تزداد رسوخا وتطورا بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مزيد من الازدهار والتقدم والنماء.

وأوضح نهيان - خلال لقائه، اليوم الأحد، مع وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية جورجيا ناتيا تورنافا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية - أن الإمارات تجمع دول العالم في "إكسبو 2020 دبي" أكبر حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم والذي ينطلق في الأول من أكتوبر المقبل؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي تحت مظلة واحدة لخدمة الإنسانية جمعاء.

من جانبها، أكدت ناتيا تورنافا، حرص بلادها على تعزيز التعاون مع الإمارات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.. مشيدة بدور الإمارات وجهودها الرائدة عالميا في إرساء أسس السلام والتسامح والتعايش بما يعزز الاستقرار والازدهار على مستوى العالم.

وقالت إن "إكسبو 2020 دبي" حدث استثنائي تترقبه دول العالم، لاسيما أنه يدشن مرحلة جديدة من التعاون الدولي ما بعد جائحة كورونا.. مؤكدة أن الإمارات بما تمتلكه من مقومات، قادرة على تقديم نسخة فريدة من هذا الحدث الدولي المهم.