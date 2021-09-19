الأحد 19 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مجلس القضاء الأعلى يوافق على قرارات النائب العام بندب وتعيين محامين عموم

النائب العام
النائب العام

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضه، اليوم الأحد، على القرارات التنظيمية التي تقدم به النائب العام المستشار حماده الصاوي، لاستكمال تنفيذ إعادة هيكلة النيابة العامة ضَماناً لُحسن سير العدالة.
ووافق مجلس القضاء على كافة طلبات ندب وتجديد ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول خلال العام القضائي المقبل.

وفي سياق متصل، كان مجلس القضاء الأعلى،  قد أقر بجلسته المنعقدة في 10 من أغسطس  الماضي برئاسة القاضي عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2021- 2022.

و تضمن الجزء الأول من الحركة القضائية ترقية 66 من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض وتعيين 80 من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة محكمة النقض.

كما اشتملت الحركة القضائية على ترقية 261 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف، و 331 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نوابا بمحاكم الاستئناف، و 350 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.

و قال رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس راعى في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطين مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام، وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.

كما أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بتجديد ندب وندب عدد من  القضاة  للعمل بالمكتب الفني لمحكمة النقض، وتضمنت الحركة التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى تجديد ندب المستشار حسام الديب أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى.

مجلس القضاء الأعلى النائب العام ندب محامين عموم العام القضائي المقبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانتحار الذى ينزل من الصنبور!

الأكثر قراءة

ليبيا: إعادة تسيير الرحلات المباشرة مع مطار القاهرة 30 سبتمبر

بداية موسم الأمطار.. أسماء ومواعيد 18 نوة تضرب الإسكندرية

من الأمية لـ«الدكتوراه».. رحلة لبنى صالح من أطراف الصحراء إلى المدينة

«الدستور» تنشر التفاصيل الكاملة لمسلسل «ليلة السقوط» لـ طارق لطفى (خاص)

لتمويل «الإرهابية».. تجديد حبس رجب السويركى وصفوان ثابت ونجله 45 يومًا

مصر تستقبل 546 ألف جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

إلغاء خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

ماجد حبته

عروس داعش خلعت الحجاب!

حسين دعسة

إيران مخلب قط منظمة شنغهاى!

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى بالسجون الإسرائيلية يعانون من آثار تنكيل وقمع

سفارة إسرائيل فى القاهرة: لابيد بحث ملف غزة مع شكرى

خدعة للتضليل.. لماذا كذب وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بشأن مكان الأسيرين؟