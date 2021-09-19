أشرف زكى يوجه الشكر للرئيس السيسى على دعمه العاملين بالمجال الفنى

وجّه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لما أصدره مؤخرا بخصوص تعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن باعتبارهم قوة مصر الناعمة ومنارتها الإبداعية.

وقال زكي، في تصريحات لـ "الدستور"، إنه سوف يصدر بيانا بخصوص ما أصدره الرئيس، مشيرا إلى أنه يوجه الشكر له على رعايته الدائمة وحرصه على الشعب المصري وبخاصة الفنانين الذين قد شملهم في التوجيه نحو تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة، مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، وبخاصة العاملين في القطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، لتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم لحماية وتعزيز دور القوة الناعمة في مصر فنيا وابداعيا وثقافيا .

وكانت تصريحات الرئيس قد جاءت خلال اجتماعه، أمس ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، و جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة "منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

وكان قد أطلع الرئيس السيسي، على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الابداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلاً عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذا الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.

ووجه الرئيس بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والابداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.