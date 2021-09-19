الأحد 19 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع سائق توكتوك وإصابة والده في إحدى الترع بالمنوفية

جثة
جثة

لقي سائق توك توك مصرعه داخل ترعة بمدينة قويسنا في المنوفية، فيما أصيب والده إصابة خطيرة وتم نقله إلى قسم العناية المركزة بمستشفى قويسنا المركزي، بعدما حاول القفز وراء ابنه لإنقاذه عقب سقوطه  داخل الترعة أثناء ملء عبوة من المياه.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد يوسف فخير مأمور مركز قويسنا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع “إ، ح، ع”، 21 سائق توك توك غرقا داخل ترعة بمنطقة شارع الجلاء التابعة لمدينة قويسنا وإصابة والده “ح، ع، أ”، 48 سنة، ونقله للمستشفى المركزي لتلقي العلاج داخل العناية المركزة، وتم انتقال قوة أمنية لمكان الحادث لبدء التحقيقات.

فيما تم تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، والتي سمحت بدفن الجثمان وتسليمه لأهليته لتشييع الجنازة من مقابر الأسرة.

وبالانتقال إلى موقع الحادث من جانب مباحث المركز على رأسهم المقدم محمد عبد الصمد رئيس مباحث قويسنا ومعاونيه مصطفى حفني وعبد المنعم محاريق، للتحقيقات في الواقعة التي أثارت تعاطفا كبيرا بين الأهالي، وأكد شهود عيان أن المتوفي سائق توك توك، وحاول النزول لترعة تبطين حديث، بشارع الجلاء دائرة المركز، لمليء عبوه مياه ، فانزلقت قدماه داخل الترعة وغرق فيها، وحاول والده المصاب إنقاذه ولكنه فشل وأصيب وتم نقله للمستشفى.

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون في ضبط 2 من المواطنين بشارع محمد فريد يقومون بالبناء المخالف لتراخيص الاشتراطات الجديدة، وذلك فى إطار الجولات المستمرة لمتابعة سير الأعمال والمشروعات التى تتم بأشمون والوحدات المحلية.

وقال سامي سرور، رئيس المدينة، إنه تم ضبط المتهم الأول يقوم ببناء الدور الرابع العلوى بدون ترخيص من الجهة المختصة، والآخر يقوم باستئناف أعمال بناء مرخصة دون موافقة اللجنة العليا لمراجعة الترخيص الخاص به قبل البدء فى أعمال البناء، وتم التحفظ على مواد البناء وتحرير محضر إيقاف الأعمال وأخطار مركز شرطة أشمون بذلك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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