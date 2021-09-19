بحث تطوير العلاقات الثقافية بين مصر والسودان في ندوة «أدب ونقد» غدا

تستضيف ندوة مجلة "أدب ونقد"، غدا الاثنين، في الثانية عشر ظهرا، مائدة مستديرة حول "محددات العلاقات الشعبية والثقافية بين مصر والسودان.. بين المحفزات والمثبطات"، وذلك في إطار بحث سبل تطوير العلاقات بين مصر والسودان على المستوى الثقافي والشعبي في المسارات غير الرسمية

وستتناول المائدة المستديرة رصد واقع العلاقات الشعبية والثقافية بين البلدين، وما قد تحمله من صور نمطية سلبية، وما هي العناصر المشكلة لهذه الصور النمطية، وأثرها بوصفها مثبطات على العلاقات الشعبية والثقافية بين البلدين، وسبل تجاوزها.

وكما ستتناول المائدة "دراسة حالة" العلاقات الشعبية والثقافية والمشغلات والمحددات التي تؤثر فيها، ومن ثم سبل الوصول لعلاقات أفضل تقوم على المستقبل، ودعم المشترك الثقافي والتاريخي والشعبي، والمحفزات الممكنة في هذه السبيل.

- المشاركون في الندوة

ومن المقرر أن يشارك في المائدة المستديرة ثلاثة أفراد من كل جانب، من الجانب السوداني يشارك الباحث في التراث عادل محمد سليمان، ومحمد إبراهيم محرر ثقافي بمجلة البعيد الإلكترونية، وياسين السوار باحث دراسات عليا بالفلسفة.

ومن الجانب المصري يشارك الدكتور حاتم الجوهري أستاذ النقد الأدبي المنتدب بالجامعات المصرية، الدكتورة أريج بدراوي أستاذ علم الاجتماع الثقافي المساعد، الدكتورة شرين البرادعي باحثة في التراث الشعبي، ويفتتح الجلسة عيد عبد الحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد.

جدير باالذكر أن تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين دائما ما تتفوق فيه قدرة الاستعادة والترابط على مساحات التباعد والخلاف، انطلاقا من مستودع الهوية الواحد والمتنوع في آن واحد والذي يجمع البلدين.

و توصف العلاقات بين مصر والسودان بأنها علاقات أزلية ومتشعبة في كافة الاتجاهات والمجالات ويزكي هذه العلاقات ويدعمها أن البلدين يجري فيهما شريان واحد يمد كلا منهما بالحياة متمثلاً في نهر النيل، ويمثل لهما مرتكزا وأساساً قوياً للعلاقات الطبيعية والحياتية، كما أن هناك صلة نسب ومصاهرة ودم بين البلدين.

كما تتسم العلاقات بين مصر والسودان بمجموعة من الصفات التي تميزها وترسخها وتمنحها الصلابة في مواجهة المتغيرات في مقدمة هذه الصفات أن العلاقات هي ترجمة للعديد من العوامل الأخرى المتجذرة بين البلدين، هي ترجمة لتاريخ مشترك حافل، ولحقائق الجغرافيا الطبيعية والبشرية، وهي ترجمة لروابط الشعبين التي لا يستطيع أحد في أي من البلدين القفز عليها.