الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع 3 وإصابة 4 في اصطدام تروسيكل بشجرة بدير مواس

اسعاف
اسعاف

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث اصطدام تروسيكل بشجرة بمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى العام، وتقرر التحفظ علي جثث الضحايا تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الحادث وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع 3 أشخاص وإصابة 4 أخرين نتيجة اصطدام تروسيكل بشجرة تقع أمام المجرى المائي للترعة البدرمانية بين قريتي أولاد مرجان والبدرمان بمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كل من: حسني أحمد 58 عاما، جندية عبد الغني 38 عاما، وطلعت فهمي 40 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية دلجا غرب مركز دير مواس.

وأصيب في الحادث كل من: سيد صابر 35 عاما، ناجح فرج 45 عاما، فرحة أشرف 29 عاما، ومديحة شفيق 62 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية مرجان.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، ونقل المصابين للمستشفى العام، وتقرر التحفظ علي جثث الضحايا بمشرحة مستشفى دير مواس العام، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث وقررت التصريح بدفن الجثث بعد تسليمها لذويهم لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، حسب تقرير مفتش الصحة بمركز دير مواس وتحريات المباحث، كما تم توفير الإسعافات اللازمة للمصابين وتلقيهم العلاج اللازم.

المنيا مصرع 3 اشخاص إصابة 4 آخرين تصادم تروسيكل بشجرة رئيس مركز ديرمواس

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وائل لطفي

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