الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التربية والتعليم تطالب المديريات بحسن معاملة أولياء الأمور قبل العام الدراسي الجديد :« خصصوا أوقات لزيارتهم»

طارق شوقى
طارق شوقى

شددت وزارة التربية و التعليم، والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، من خلال منشور تم تعميمه على المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية قبل بدء العام الدراسي الجديد والمقرر بدايته فى 9 أكتوبر المقبل بالتأكيد على حُسن معاملة أولياء الأمور.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتخصيص مواعيد لزياراتهم للمدارس.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم عدة قرارات أخرى قبل بداية العام الدراسي الجديد وترصد الدستور أبرزها

-تشجيع الطلاب على توظيف كافة القنوات والمنصات التعليمية؛ كحصص مصر على سبيل المثال.

-تهيئة مُناخ صحي وآمن للسادة المعلمين، والحفاظ على حقوقهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة.

-الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ من الطلاب والمعلمين والإداريين، والعمل على توفير كافة سُبُل الرعاية لهم.

-ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

-يُحظر تكليف الأطفال فى مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية.

-التوجيه بالتوسع في المساحات الخضراء وزرع أكبر عدد من الأشجار داخل المدارس.

-إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام على أعضاء هيئة التعليم بالمدارس.

-الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات، وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالإخوة المسيحيين.

-العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية،وبذل كافة الجهود للقضاء عليها.

-التواصل والتنسيق مع مديريات الأمن؛ لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية.

-التأكيد على حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيًا أثناء اليوم الدراسي لكل من الطلاب والمعلمين.

-حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

-تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة.

-التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول.

-بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكاله.

-التزام المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) بالرسوم الدراسية القانونية.

-الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (350) لسنة 2018، الصادر بتعديل القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2017، بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي - لغات).

الدروس الخصوصية العام الدراسي التعليم الفنى وزارة التربية والتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة المناهج أولياء الأمور

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وائل لطفي

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