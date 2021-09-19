البورصة تخسر 5.4 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

هبطت مؤشرات البورصة بنحو حاد لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، أول تداولات الأسبوع؛ نتيجة لعمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية على أغلبية أسهم السوق المتداولة، خاصة الكبرى منها والقيادية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 717 .6 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 97. 0%، بما يعادل 107 نقاط خسارة، ليغلق عند مستوى 10889 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70"، بنحو أكثر حدة تجاوزت نسبته 3.59%، بما يعادل 103 نقاط خسارة، ليغلق عند مستوى 2763 نقطة، ما ساهم في تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 2.92%، بما يعادل 112 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 3753 نقطة، وسط تداولات متوسطة، بلغت قيمتها نحو 1.2 مليار جنيه على الأسهم، وذلك بتداول حوالي 386.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 50.6 ألف صفقة بيع وشراء.

وقال محللون بالسوق إن تلك التراجعات جاءت نتيجة لحالة اللغط حول إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها على البورصة بداية من العام المقبل، الأمر الذي دفع بشريحة عريضة من المتعاملين إلى الدخول فى عمليات بيع هيستري خوفًا من تكرار سيناريوهات الأعوام الماضية، والمتعلقة بالحديث عن فرض ضرائب على البورصة، والتي تتبعها انهيارات متلاحقة ثم تعاود وزارة المالية المناقشات مع أطراف السوق، للوصول إلى حلول وسط، والتى كان آخرها نهاية عام 2016، وتم تأجيلها لمدة 3 سنوات، ثم تطبيق ضريبة الدمغة، ثم معاودة الحديث مرة أخرى عن تطبيق ضرائب على الأرباح الرأسمالية بواقع 10%.