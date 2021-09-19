الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن أعمال الموجة 18.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 6 حالات تعدي بالبناء العشوائي المخالف بدون ترخيص علي الأراضي الزراعية، وذلك ضمن أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب.

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إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بالمنيا

وقال اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية تواصل الجهود لمواجهة ظاهرة البناء العشوائية والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والازالة في المهد وإحالة المخالف للنيابة العسكرية وتمكنت من إزالة  6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 775 متر.

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إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بالمنيا

 من جهته قال حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير أن الوحدة المحلية، تمكنت من تنفيذ إزالة 3 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 3 قيراط، و حالة تعد على حرم الطريق بمساحة 30 متر ـ فيما قال محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية، أن الوحدة المحلية بالقرية  تمكنت من إزالة حالة تعدى في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة  60 متر وتم عمل اللازم قانونا ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات رئيس مركز ومدينة المنيا بالتصدي لكافة أشكال التعديات وتنفيذ أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة. 

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إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بالمنيا

كما أزالت الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين، حالة تعدى في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 160 متر وتم عمل اللازم قانونا.

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إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بالمنيا

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هناك توجيهات وتعليمات مشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات والبناء العشوائي المخالف بدون ترخيص سواء علي الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة حق الشعب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة المقررة في هذا الشأن علي جميع المخالفين والمتعدين بدون أية استثناءات وتنفيذ أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة بكل حزم وحسم

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إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بالمنيا
المنيا إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية الموجة 18 لإزالة التعديات حمادة جمعة اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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