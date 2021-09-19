مصادر بـ«السكة الحديد»: خفض سرعة القطارات غدا بسبب ارتفاع الحرارة

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إنه سيتم خفض سرعة القطارات في الوجهين البحري والقبلي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة غدا الإثنين.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن حركة القطارات لن تتأثر بشكل سلبي بخفض السرعة، لافتة إلة أن خفض السرعةسيساعد فى عدم وجود اى مشاكل فنية داخل القطارات.



وشاركت هيئة السكة الحديد اليوم المواطنين مواعيد قطارات المنصورة - القاهرة والعكس وذلك للتسهيل على المواطنين معرفة مواعيد كافة القطارات قبل السفر.

مواعيد قطارات القاهرة - المنصورة والعكس:

- قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 05.35 صباحا.

- قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 06.25 صباحا.

- قطار رقم 334 المنصورة القاهرة مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 07.10 صباحا.

- قطار رقم 964 دمياط القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 07.35 صباحا.

- قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة موعد قيامه الساعة 08.30 صباحا.

- قطار رقم 966 دمياط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.07 بعد الظهر.

- قطار رقم 994 دمياط القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر.

- قطار رقم 941 القاهرة دمياط مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 05.15 صباحا.

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة للهيئة اليوم الأحد، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٧٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط