بدء الاقتراع لانتخابات «الدوما» بالقنصلية الروسية في الغردقة

انطلقت عملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب الروسي "الدوما" في القنصلية الروسية بالغردقة، اليوم الأحد، وسط إجراءات وقائية واحترازية، ويستمر الاقتراع حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

ومن المقرر أن يجرى انتخاب مجلس الدوما لمدة خمس سنوات في ظل نظام انتخابي مختلط، حيث بدأ توافد المواطنين الروس على مقر القنصلية بالغردقة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الدوما الروسية.

من جانبه، شدد فيكتور فوروبييف القنصل الروسي بالغردقة - في تصريح اليوم - على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، واستخدام الأقلام أحادية الاستخدام وضرورة ارتداء الكمامة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا.

وأضاف فورباييف أن عددا كبيرا من الجالية الروسية داخل الغردقة بالإضافة إلى السياح الذين يقضون إجازتهم داخل القرى والمنتجعات ويقدورن بالآلاف، موضحا أنه من حق كل مواطن روسي موجود على أرض مدينة الغردقة سواء مقيم أو سائح بلغ 18 عاما التصويت في الانتخابات.