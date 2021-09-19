الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

أسيوط تشارك في اليوم العالمي للنظافة بندوات توعية وزراعة أشجار

حملات النظافة
حملات النظافة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، متهمة بتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الطرق الممكنة، وذلك تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة طبقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030.
وأشار المحافظ، إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتطوير كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وتحسين مستوى البيئة عن طريق تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات، والتوسع في إنشاء المحطات الوسيطة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة.

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حملات النظافة


ولفت إلى إنشاء 4 محطات إنتقالية وسيطة للمخلفات الصلبة جارى انشائها بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط؛ لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وتعظيم الاستفادة منها.
وشاركت محافظة أسيوط في اليوم العالمي للنظافة؛ من خلال عدد من الجمعيات والوحدات المحلية بقرى ومراكز المحافظة، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للمخلفات البلدية بالمحافظة، وبدعم من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.

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حملات النظافة

وشارك في الحملة عدد 90 شابًا وفتاة، بالإضافة إلى عمال الوحدات المحلية بمحافظة أسيوط .

وجرى خلال الحملة تكثيف أعمال النظافة وقيام الشباب المشارك بتوعية المواطنين وحثهم على التعاون مع الإدارة المحلية، كما تم زراعة بعض الأشجار كرمز للتحول إلى الأخضر فضلاً عن تنظيم أنشطة للأطفال من خلال تلوين رسومات توعوية لغرس مفهوم النظافة وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، وهو ما أسفر عن جمع كميات من المخلفات بلغت حوالى 3 أطنان مخلفات بحي غرب وطن بقرية المطيعة التابعة لمركزي أسيوط، و2 طن بقريتي مسرع وأولاد رايق بمركز أسيوط.

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حملات النظافة
اسيوط محافظة استراتيجية محافظ أسيوط تذليل العقبات ممارسات زراعة أشجار المخلفات الصلبة توعية المواطنين التنمية المستدامة اللواء عصام سعد عمال النظافة الحفاظ على الصحة منظومة النظافة تدوير المخلفات الوحدات المحلية

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