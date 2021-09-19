تموين الإسكندرية: رصد 18 طن قمح عجز بأحد البناكر

رصدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عجز في الأقماح المخزنة بأحد البناكر، بمقدار 18 طن قمح، وبناءًا على التوجيه الوزاري الصادر من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن استلام وصرف الأقماح المحلية وتكليف المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة بخصوص تشكيل لجان استلام وصرف الأقماح المحلية.

تمكن قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أماني حلمي رئيسة القسم التابع لإدارة الرقابة بالمديرية، وفريق العمل التابع لها، من خلال صرف كمية الأقماح المستلمة بأحد المواقع التخزينية المقررة من لجنة البرامج خلال 10 أيام وهي مدة البرنامج تبين وجود عجز فى الاقماح المخزنة بالبنكر المذكور مقداره أكثر من 18 طن قمح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وكانت قد شهد موسم توريد القمح المنقضى، تشكيل 6 لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة، حيث تم استقبال الأقماح الموردة بالصوامع ومنها صومعة برج العرب والتي تبلغ سعتها 90 ألف طن، وصومعة مجمع السلام و التى تبلغ سعتها 90 ألف طن، و صومعة الكينج مريوط والتي تبلغ سعتها 60 ألف طن، وصومعة الناصرية والتي تبلغ سعتها 60 ألف طن.

ولفت وكيل وزارة التموين أنه من المتوقع زيادة نسب توريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة و الأصناف التى تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام 74702 فدان.

وقام المختصين بقسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أماني حلمي وفريق العمل التابع لها بالعمل على ضمان توريد القمح المحلي بالمواصفات الفنية التى اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.

و زاد سعر توريد القمح المحلى عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 725 جنيهًا ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 715 جنيهًا للأردب ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 705 جنيهًا للأردب.