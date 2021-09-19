رئيس جهاز العبور: فرق طبية لتطعيم العاملين بالجهاز للوقاية من كورونا

قال المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بصحة العبور والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، قامت بجهود مكثفة لتطعيم العاملين بالقطاع الحكومي وجميع العاملين بجهاز تنمية مدينة العبور بلقاح فيروس كورونا، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة كورونا.

وأشار رئيس الجهاز، في بيان لوزارة الإسكان اليوم، إلى أن الفريق الوقائي بمديرية الصحة بالعبور بالتنسيق مع إدارة الرعاية الصحية بجهاز المدينة، قاموا بالإشراف على جميع الفرق المتحركة للتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور، أن تطعيم العاملين جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة والفرق الطبية المتحركة، وذلك لرفع المناعة المجتمعية ضد الوباء، وحفاظاً على الصحة العامة للعاملين بالجهاز الإداري والمترددين من الجمهور على جهاز المدينة، مؤكداً أنه سيتم الاستعانة بالفرق الطبية اللازمة للتأكد من حصول جميع العاملين علي اللقاح.

وفي وقت سابق صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم بيع 7 محال تجارية وصيدلية بالسوق التجارية رقم 1 بمشروع الإسكان المتوسط دار مصر، المرحلة الثانية بالمدينة، لافتاً إلى أنه تم طرح المحال بأنشطة متنوعة لتلبية احتياجات سكان المنطقة والمناطق المجاورة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم بيع المحال بأسعار تراوحت ما بين 100500 جنيه: 158000 جنيه للمتر المربع، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال طرح الخدمات المختلفة لا سيما بالمناطق الحديثة.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في توفير كافة الخدمات بالمناطق المختلفة، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ومنها المستشفى العام تماشياً مع الاحتياجات المستقبلية للمدينة. ​